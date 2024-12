Las principales tendencias en la industria del juego online en 2024 y lo que se viene: la mirada de los representantes de la industria

Los representantes de las principales empresas del igaming analizan el rendimiento del sector en 2024, las tendencias emergentes y sus perspectivas para el 2025.

Informe especial.- Según Research and Markets, el mercado de juegos de azar en línea alcanzó los USD93,26 mil millones en 2024 y crecerá a una tasa anual compuesta del 10,44 por ciento hasta llegar a USD153,21 mil millones en 2029. Sin embargo, hay matices en estas cifras.

Focus Gaming News conversó con representantes de 1spin4win, 1xSlots, Alpha Affiliates, Amusnet, BETBY, Booming Games, Galaxsys, iGATE, Oddsgate, Pragmatic Play, Soft2Bet, Stretch Network, TaDa Gaming, para conocer su opinión sobre la evolución del sector en 2024, los desafíos actuales y lo que esperan para el próximo año.

Tendencias del juego online en 2024: la dominación de los móviles, IA y personalización

Un tema destacado fue el auge de la inteligencia artificial (IA). Varias empresas destacaron su impacto en diversas áreas. La IA ha mejorado la personalización de la experiencia de juego y la capacidad de analizar perfiles de jugadores, permitiendo ofrecer contenido más atractivo. Vitaly Anisin, director de marketing de Alpha Affiliates, destacó el uso de la IA para mejorar el servicio al cliente mediante chatbots disponibles las 24 horas del día.

Stretch Network ha adoptado tecnologías de IA y blockchain. La empresa afirmó: «Las herramientas impulsadas por IA ofrecen recomendaciones de juegos personalizadas y soporte al cliente receptivo, mientras que el blockchain garantiza transparencia y seguridad, fomentando la confianza entre los jugadores. Estas innovaciones están marcando una nueva era del poker online».

Otro tema importante es el creciente dominio del uso de teléfonos móviles para juegos de azar online. Un representante de Galaxsys comentó: «Algunos estudios muestran que casi el 85 por ciento de los jugadores utilizan sus móviles al apostar online, mientras que el juego en ordenadores de escritorio está disminuyendo lentamente. Por ello, hay un cambio evidente hacia la optimización de los juegos de casino para dispositivos móviles».

George Wadsworth, jefe de casino en Soft2Bet, también señaló la prevalencia del juego móvil, que representa el 75 por ciento del tráfico de jugadores. Comentó que los proveedores de juegos deben «pensar detenidamente sobre los juegos que producen y cómo atraer y retener a los jugadores, ya que no siempre tendrán el mejor lugar en la pantalla».

El jefe de casino de Soft2Bet, también destacó el aumento de los contenidos de juego como una oportunidad y un reto a la vez. Mientras los operadores se apresuran a lanzar nuevas ofertas, el énfasis en la calidad es cada vez más crítico. La atención se está desplazando hacia mecanismos que aumentan el tiempo en pantalla y la participación, con el apoyo de herramientas avanzadas de recopilación de datos y análisis para mejorar la orientación de los jugadores.

1xSlots mencionó el crecimiento de los juegos de choque (o «crash») como otra de las tendencias destacadas en 2024. «Todo esto nos ha ayudado a aprender más y a desarrollarnos en los mercados. Además, gracias a las nuevas normas, hemos optimizado nuestras campañas de marketing y nos hemos centrado en nuevos mercados», declaró la empresa.

Adaptarse a las preferencias cambiantes de los jugadores

La personalización fue un tema clave en 2024. Anisin enfatizó la importancia de adaptar las experiencias de juego a las preferencias individuales mediante bonos, promociones e interacciones potenciadas por IA. «Esta tendencia hacia la personalización ha influido en todo, desde los bonos y promociones hasta la selección de juegos y las interacciones con los casinos», afirmó.

Ksenia Mamedova, líder de equipo en Uplatform, informó de un aumento en la demanda de elementos gamificados como los torneos, una tendencia impulsada por las solicitudes de jugadores y socios. Styliana Kalogreadou, jefa de B2B en iGATE, destacó que «los jugadores disfrutan recibir ofertas de bonos especiales, logros y contenido recomendado basado en su comportamiento y preferencias».

Pragmatic Play subrayó un enfoque creciente en el valor experiencial. La empresa explicó: «El usuario de hoy ya no se conforma con entrar a una web, seleccionar un juego y colocar su apuesta. Quiere vivir experiencias integrales. Ya no demanda un producto, demanda un conjunto de elementos que lo diviertan, lo entusiasmen, le generen nuevas sensaciones y, ante todo, que estén planificados sabiendo que, detrás de una pantalla, hay una persona que vive el entretenimiento».

Mientras tanto, Galaxsys identificó una preferencia por sesiones de juego más cortas debido al tiempo limitado de los jugadores, lo que ha llevado al auge de juegos fáciles de jugar con ciclos breves. La interacción social también se ha convertido en una prioridad, con herramientas como tablas de clasificación y sistemas de recompensas que mejoran los elementos competitivos y comunitarios del juego.

George Wadsworth observó un aumento de la demanda de productos de Live Casino, lo que refleja el deseo de los jugadores de disfrutar de juegos interactivos con crupier que combinen la comodidad del juego online con los aspectos sociales de un casino físico. «Hemos seguido de cerca esta tendencia y estamos atendiendo a la demanda con la apertura de nuevas mesas para aumentar la capacidad de nuestro entorno especializado en Armenia y Georgia», afirmó.

En respuesta a la creciente demanda de experiencias de juego envolventes, Stretch Network ha integrado juegos de poker con crupier en vivo, que reproducen los aspectos sociales de los casinos tradicionales.

Gamificación y programas de fidelización

En un mercado en expansión, las empresas deben competir entre ellas, sino también con otros servicios online, lo que hace más difícil retener a los jugadores. En esta situación, la mayoría de las empresas coincidieron en que la gamificación y los programas de fidelización son clave para retener a los jugadores.

Anisin afirmó que los operadores crean entornos que hacen que los jugadores vuelvan a través de la implementación de programas de fidelización. Galaxsys se hizo eco de esta opinión y señaló el cambio del sistema tradicional de «apuesta y consigue mejores recompensas» a misiones, niveles, retos, coleccionables y tiendas de recompensas. Según la empresa, estas mecánicas ofrecen una experiencia más envolvente, captan la atención de los jugadores y garantizan un compromiso sostenido.

Ksenia, de Uplatform, subrayó la importancia de las bonificaciones atractivas y las ofertas de fidelización, señalando que los jugadores experimentados suelen comparar sitios para encontrar las opciones más gratificantes. Por su parte, Pragmatic Play afirmó que ambos conceptos son «ambos conceptos fueron determinantes para retener usuarios, porque lo que estos buscan hoy en día va mucho más allá de un juego y de una ganancia en efectivo».

«Más importante que atraer a un usuario, es ofrecerle después aquello que responda exactamente a lo que él busca. Acercar un jugador a una plataforma es solo el primer paso, después debes trabajar con mucha dedicación para no decepcionarlo».

Wadsworth añadió: «En el mercado actual, la captación de jugadores está realmente en declive, aunque los afiliados inteligentes, y aquellos que son muy buenos en SEO y dirigiendo tráfico a los operadores, están maximizando esas habilidades cobrando CPAs muy altos».

«Para Soft2Bet, y para muchos otros grupos de casinos online, una característica que define nuestro éxito es cómo conseguimos altos niveles de retención de clientes entre nuestros jugadores más fieles». Mediante el análisis de patrones en las primeras fases del recorrido del jugador y el uso de motores de recomendación, la empresa se asegura de que los jugadores reciban recompensas acordes con sus preferencias, lo que refuerza la retención de forma orgánica.

Los programas de fidelización han adquirido mayor relevancia en 2024 y se perfilan como una de las herramientas claves para mantener a los jugadores.

Kalogreadou señaló que la gamificación es una de las principales estrategias de captación y retención de jugadores de iGATE. Subrayó: «Estos mecanismos ayudan a diferenciar los casinos y apuestas deportivas de nuestros clientes en un sector tan competitivo y, en última instancia, atraen a los jugadores para que se comprometan y fidelicen con ellos. Los programas de fidelización y las funciones de seguimiento del progreso fomentan una mayor participación, lo que se traduce en una base de jugadores más activos. Como resultado, nuestros clientes pueden experimentar un mayor crecimiento y un éxito continuado».

Para mantener el compromiso de los jugadores, Stretch Network introdujo dos funciones en 2024: «Show/Muck», una opción que permite a los jugadores controlar qué información se revela después de una mano, añadiendo una ventaja psicológica al juego, y «Cash Money», una función que permite el uso de fondos de bonificación durante las partidas de cash, convirtiéndolos sin problemas en dinero real para mayor valor y comodidad.

Aumento en los costos y fuentes de tráfico limitadas

En cuanto a los retos, Wadsworth destacó el cierre de fuentes fiables de pago por clic (CPC por sus siglas en inglés, cost per click), lo que conlleva un mayor coste por adquisición (CPA) y una dependencia excesiva de los afiliados que cobran comisiones elevadas. Para contrarrestar estas tendencias, subrayó la importancia de validar el compromiso del usuario y mejorar el atractivo de la marca mediante una experiencia de usuario innovadora.

Ksenia, de Uplatform, dijo que entre los retos de la captación estaba el de dar a conocer la marca entre los afiliados. «Los proyectos más pequeños se enfrentan a menudo a la reticencia de los afiliados, que exigen comisiones muy elevadas», explicó. En cuanto a la retención, Ksenia señaló que las principales dificultades consistían en segmentar a los jugadores de forma eficaz y gestionar los recursos del equipo interno, lo que resulta especialmente complicado durante las primeras fases de un proyecto.

Kalogreadou hizo hincapié en la creciente competencia en el sector del igaming y en el reto de destacar entre la multitud. «Este requisito de ser único abarca todos los aspectos de un casino online o una casa de apuestas deportivas, desde sus ofertas de bonos de bienvenida hasta su catálogo de juegos. Para afrontar este reto e impulsar la captación y retención de jugadores, iGATE adopta un enfoque de boutique para cada cliente. Adaptamos completamente nuestras plataformas, incluidos el arte y el diseño, las funciones de gamificación, la experiencia del usuario y los servicios gestionados, para satisfacer las necesidades empresariales del cliente y garantizar que sea una entidad única en el sector».

También se destacó la fatiga de la jugabilidad. Anisin afirmó que los jugadores pueden perder el interés por los contenidos repetitivos o la falta de nuevas actualizaciones. Sin cambios regulares en la jugabilidad, los jugadores pueden desinteresarse. Añadió que es difícil retener a los nuevos jugadores porque pueden necesitar más recompensas o incentivos al principio, lo que reduce sus posibilidades de convertirse en jugadores a largo plazo.

La performance de los slots online en 2024

Los juegos de tragamonedas online han mantenido un rol preponderante en el sector del igaming a lo largo del 2024. Dahung Chen, jefe de gestión de productos de TaDa Gaming, señaló que los tragmonedas online representaron entre el 70 por ciento y el 80 por ciento de los ingresos totales del juego online, aunque esto refleja un descenso con respecto al 83 por ciento de 2023. Chen atribuyó este cambio a la creciente popularidad de los juegos con crupier online y de estilo arcade.

Chen afirmó que 31 de los 58 lanzamientos de TaDa Gaming hasta la fecha fueron tragamonedas. La empresa publica cuatro títulos nuevos al mes, siempre con un mínimo de dos slots. «En la actualidad, vemos los tragmonedas como una de las principales verticales de captación y retención de jugadores, pero creemos que los juegos arcade y, en particular, nuestros juegos de pesca y tiro supondrán un reto», afirmó Chen.

1spin4win informó que obtuvo un aumento interanual del 46 por ciento en las apuestas realizadas en sus juegos de tragamonedas en 2024. Según la empresa: «Este crecimiento explosivo se debe a que nos centramos en lo que mejor sabemos hacer: crear juegos clásicos y fáciles de jugar con reglas claras y grandes ganancias. Nuestro compromiso con unas matemáticas de calidad y una mecánica transparente ha impulsado una fuerte retención y satisfacción de los jugadores».

Por su parte, Pragmatic Play destacó la adaptabilidad de la vertical de los slots a la evolución de las preferencias de los jugadores. «La amplia variedad de temáticas, mecánicas, formatos y el gran volumen de producción la convierten en una de las más llamativas», afirmó la empresa.

Booming Games señaló que la competencia nunca ha sido tan intensa como en la actualidad. Y añadió: «Vemos que el sector sigue creciendo, con líderes que se diversifican y nuevos estudios que entran en el juego. Nunca fue tan importante comparar los resultados con los puntos de referencia del sector y vigilar el impacto de las normativas o los avances tecnológicos como sucede ahora».

Innovaciones en tragamonedas y mecánicas de juego en 2024

Desde los gráficos de alto impacto hasta la música, los temas y la jugabilidad, los tragmonedas online han evolucionado significativamente a lo largo de 2024. Por ejemplo, TaDa Gaming introdujo su serie «TriLuck», un concepto basado en la mecánica «Triple Pots». El sistema presenta tres símbolos distintos, o «pots», sobre los carretes, que se llenan para activar funciones individuales. Una innovación clave es la interacción entre estas funciones, que permite a los jugadores desbloquear las tres en un solo giro para obtener recompensas significativas.

Esta novedad al combinar las tres características con bonos tradicionales ha duplicado la emoción del juego, creando experiencias realmente innovadoras. Dahung Chen afirmó: «Su impacto inmediato ha sido impresionante en todos los indicadores clave de rendimiento, especialmente en el aumento de rondas jugadas y el porcentaje de incremento en el registro de jugadores en todos los lanzamientos. Esto ha generado un nivel creciente de compromiso de los jugadores con cada giro, por lo que ahora vemos casi 400.000 usuarios activos diarios jugando 300 rondas por sesión en promedio, con apuestas por ronda que aumentan constantemente».

El desarrollo de juegos más avanzados, con gráficos de alto impacto, música y temáticas más elaboradas han hecho que los tragamonedas evolucionen significativamente.

1spin4win se centró en mejorar las mecánicas «Hold and Win» y «Win Spins». Estas características, combinadas con matemáticas transparentes, proporcionaron una jugabilidad gratificante y accesible. Títulos como «Lucky Robbery» y «Lucky Win Spins X» se convirtieron en éxitos instantáneos.

Pragmatic Play optó por equilibrar la tradición con la innovación. Sus diseños ofrecieron métodos de pago alternativos, cuadrículas dinámicas y carretes que se mueven o bloquean según las condiciones del juego, proporcionando un giro fresco mientras se mantiene la experiencia familiar de los tragamonedas.

En cuanto a los géneros o temas que más resonaron entre los jugadores este año, TaDa Gaming observó una fuerte preferencia por los tragamonedas temáticas de aventuras y búsquedas de tesoros, con títulos como «Fortune Gems» y «Egypt’s Glow» emergiendo como los favoritos de los jugadores. 1spin4win informó sobre el dominio continuo de los temas clásicos, como se ve en títulos como «Allways Lucky Pot» y «Coins’n Fruits Spins». Los juegos estacionales, como «Mad Jack Hold And Win» y «Lucky Fest Hold And Win», también tuvieron una fuerte resonancia durante las principales festividades.

Pragmatic Play destacó la popularidad de los temas de mitología, dulces y máquinas tragamonedas retro, particularmente en el mercado latinoamericano. Estos elementos básicos continuaron atrayendo consistentemente a los jugadores, lo que llevó a un aumento en los lanzamientos de juegos relacionados durante el año.

Según Amusnet, en 2024, las nuevas mecánicas de juego cambiaron la forma en que los jugadores interactúan con los juegos. Estas mecánicas son innovadoras pero «mantienen un buen equilibrio entre complejidad y accesibilidad», lo que ayuda a atraer a diferentes tipos de jugadores. La empresa destacó los pagos en cascada y en racimo y «Hold & Respin», junto con los niveles de bonificación progresivos.

Booming Games señaló que los jugadores de tragamonedas de igaming resonaron más con géneros y temas que ofrecían narrativas inmersivas, nostalgia o innovación de vanguardia. Para la empresa, los temas populares incluyeron mitología, aventura y fantasía. La compañía también observó un mayor interés en juegos rápidos y simples como «Instant Win», «Crash Games» y otros.

Gamificación y mecánicas de «crash»

La adopción de la gamificación y las mecánicas de «crash» ha influido significativamente en el diseño de juegos y el compromiso de los jugadores. TaDa Gaming introdujo dos herramientas innovadoras de gamificación este año: «GiftCode» y «WIN CARD». La herramienta «GiftCode» ofrece a los jugadores bonos con un solo clic, como giros gratis adicionales, mientras que el sistema «WIN CARD» incentiva a los jugadores a completar misiones, desbloqueando acceso a características especiales del juego. «La influencia clave de estas herramientas es mejorar la experiencia de juego al ofrecer desafíos adicionales que aumenten la emoción y el compromiso a través del sistema de recompensas», explicó Dahung Chen.

Las mecánicas de «crash» también dejaron una marca notable en las temáticas y experiencias de juego. «Crash Touchdown» de TaDa Gaming es un ejemplo claro de esto. El juego utiliza la NFL en lugar del diseño tradicional de cohete para crear una conexión diferente, lo que anima a los jugadores a sentir un sentido de progreso e intentar nuevamente.

Pragmatic Play también destacó la creciente importancia de las mecánicas de «crash» y la gamificación en el diseño de juegos. Según la empresa, estas características ofrecen inmediatez, acción rápida y un sentido de pertenencia que, efectivamente, capta la atención de los jugadores y llena un vacío previamente descuidado en los juegos RNG.

Amusnet comentó: «La gamificación y las mecánicas de ‘crash’ han influido significativamente en el diseño de tragamonedas, creando una experiencia más interactiva y atractiva. Sin embargo, el dominio del juego móvil, que ahora representa más del 85 por ciento del tiempo de juego, presenta desafíos únicos para los desarrolladores. Asegurar un uso optimizado del espacio en pantalla mientras se entregan juegos ricos en funciones sigue siendo un enfoque clave para los equipos creativos y de desarrollo».

Booming Games añadió: «Las herramientas de gamificación son cada vez más importantes, ya que la base de jugadores se orienta hacia tendencias específicas. Diseñar juegos que incorporen fácilmente herramientas de gamificación es una norma en 2024, y es una tendencia que sin duda continuará.

«En cuanto a los juegos de ‘crash’, este es un vertical de producto en sí mismo, y hay numerosos intentos de evolucionar y expandir, aunque la simplicidad de las mecánicas puede ser limitante. Podemos ver que, a pesar de los intentos de mejorar las mecánicas de ‘crash’, los juegos originales aún tienen mejor rendimiento. Sin embargo, siendo esta una vertical de juego relativamente nueva en comparación con los tragamonedas tradicionales, es inevitable que evolucione en algún momento».

El impacto de las nuevas regulaciones en el juego online

El último año ha visto a países como España y el Reino Unido imponer regulaciones más estrictas en la industria. En otros países, como Italia, se lanzó un nuevo marco regulatorio para el juego online, y el gobierno francés anunció una consulta de seis meses sobre propuestas para regular el sector.

Anisin comentó que el énfasis en las prácticas de juego responsable y las leyes actualizadas han creado un entorno más seguro pero desafiante. «El Reino Unido es un ejemplo de un mercado altamente regulado. Los juegos de casino tienen múltiples restricciones y reglas estrictas sobre el lenguaje publicitario. A medida que más países implementan estas regulaciones, otros están siguiendo su ejemplo. Por lo tanto, siempre prestamos atención a las nuevas reglas, ya sea que nos afecten ahora o no», agregó Galaxsys.

Dahung Chen destacó el éxito de los tragamonedas y los juegos de «fishing-shooting» de TaDa Gaming en Italia y Grecia, enfatizando cómo las asociaciones comerciales personalizadas y el cumplimiento de estrictos marcos regulatorios, como las licencias de MGA, Hellenic y la Autoridad de Juegos de Suecia, han fortalecido su posición. Mientras tanto, Europa del Este continuó mostrando una fuerte demanda de los juegos clásicos y fáciles de jugar de 1Spin4Win.

Más allá de los mercados tradicionales, los Emiratos Árabes Unidos están avanzando en la regulación de los juegos de azar y hay discusiones en Tailandia. También hay un creciente interés en África, un mercado donde 1spin4win y muchas otras empresas de igaming esperan crecer en el próximo año.

Vitaly Anisin añadió que las estrategias de cumplimiento más efectivas en 2024 incluyeron «desarrollar un sólido marco de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) que se alinee con las condiciones de licencia, las leyes locales y las regulaciones. Además, los operadores priorizan la prevención del fraude y la protección mejorada de los jugadores mediante la promoción de prácticas de juego justas y responsables, asegurando el cumplimiento de las expectativas regulatorias en evolución».

En cuanto a cómo adaptarse a las necesidades específicas del mercado, Dahung Chen comentó: «Certificamos nuestros juegos para diferentes mercados, aseguramos que las traducciones y localizaciones sean precisas, de alta calidad y adaptadas culturalmente a las jurisdicciones específicas, incluidos los temas y el diseño de personajes».

1spin4win añadió: «La localización es clave. Todos nuestros juegos están localizados en múltiples idiomas, incluidos EN, FR, UA, DE, RU, ES, PT y otros. En 2025, planeamos localizar nuestro sitio web en español y portugués brasileño. Pero eso no es todo. También estamos diversificando nuestro portafolio agregando más juegos adaptados a los jugadores locales. Y no pensamos detenernos allí. Ya tenemos planes para desarrollar juegos específicamente para jugadores asiáticos».

Según Stretch Network, la región de Asia-Pacífico ha mostrado un crecimiento excepcional en el poker online, impulsado por una infraestructura digital mejorada y la adopción de teléfonos inteligentes.

El futuro del juego online: tendencias, desafíos y oportunidades

La mayoría de las empresas coinciden en que la gamificación, la personalización y la socialización seguirán siendo temas dominantes en 2025. Al mismo tiempo, la búsqueda de nuevas herramientas para fomentar la fidelización de los jugadores seguirá siendo un desafío significativo.

1spin4win pronosticó: «Los casinos sociales continuarán ganando tracción. Hablamos de esta tendencia en 2024, y estamos seguros de que se fortalecerá en 2025. Otro tema que ganó relevancia este año y que, seguramente, seguirá siendo importante en 2025 es el ‘promo-networking'». Mientras que la empresa utilizó frecuentemente «Cash and Drops» en 2024, en 2025 introducirá «Multipliers»: multiplicadores aleatorios adicionales de apuestas en rondas no ganadoras que se acreditan directamente en los saldos de los jugadores. «Tenemos algunos ases más bajo la manga que revelaremos más adelante», agregó la empresa con un toque de misterio.

Galaxsys afirmó que para 2025 se centrará en un enfoque centrado en el jugador, utilizando el feedback de sus clientes y aplicando una exploración tecnológica para crear juegos multiplataforma que ofrezcan calidad constante. Otro enfoque de la empresa será la integración multiplataforma. «Al garantizar que el juego sea compatible con múltiples plataformas, también aseguramos la misma calidad de experiencia sin importar el dispositivo que los jugadores utilicen. Nuestro equipo explora nuevas tecnologías, y a veces esto se traduce en gemas como ‘Tower Rush‘, ‘Ninja Crash’, ‘Dr. Shocker’ y más. Hacemos todo esto para dar vida a la última tecnología de una manera divertida que los jugadores apreciarán», afirmó la empresa.

Soft2Bet priorizará la innovación. «Con desarrolladores entusiastas por implementar nuevas funciones en la plataforma, muchas de las herramientas que utilizamos son creadas internamente para una solución fluida en nuestras marcas. Al operar multiplataforma, a veces los productos externos no siempre son la solución requerida y pueden generar costos más elevados en recursos técnicos que construirlos nosotros mismos», enfatizó Wadsworth.

Soft2Bet actualmente está desarrollando una nueva plataforma que reducirá la latencia para los jugadores en algunas regiones. Esto se debe a cómo agrega el volumen de jugadores mediante una nueva integración con los proveedores de juegos. La empresa está aumentando constantemente la capacidad de los servidores para tener una ubicación de ping más cercana a donde juegan los clientes; a la par, mejora la calidad de video para los casinos en vivo y reduce los retrasos entre el tiempo de giro en los tragamonedas.

En cuanto a la innovación, Dahung Chen comentó que la nueva serie «DARKREEL» de TaDa Gaming mostrará narrativas más dinámicas y relatos cinematográficos. «Diseñada como una serie de tragamonedas de terror gótico, no están tan inspiradas en Halloween como en Wes Craven. ¡Queremos crear un verdadero escalofrío!», afirmó.

«También tenemos una nueva función: ‘Ex-MATCH’, que hizo su primera aparición en nuestro lanzamiento debut de ‘DARKREEL’, ‘Nightfall Hunting’. Esta función ‘mejora’ la ronda de bonificación para un potencial de ganancias aún mayor junto con algunos gráficos impresionantes, impulsando el juego y la experiencia hacia adelante, mejorando el compromiso y la retención para nuestros clientes a lo largo de 2025».

Para Tiago Almeida, CEO de Oddsgate, la IA está lista para seguir redefiniendo la industria, mejorando la personalización y la seguridad. Mientras tanto, 1spin4win introducirá nuevas funciones, probará hipótesis y desarrollará juegos con temas originales.

La empresa comentó: «Nuestra estrategia es flexible, pero una cosa es segura: los juegos estacionales seguirán creciendo. Cubriremos más festividades e incluso tendremos un juego dedicado al Día de San Valentín. ¡Estén atentos! Mientras tanto, echen un vistazo a nuestros lanzamientos de Año Nuevo: ‘Classic Christmas Hold And Win’ y ‘Christmas Gems Hold And Win’. No decepcionarán».

Chris Nikolopoulos, director comercial de BETBY, comentó que el objetivo de la empresa para 2025 es «una vez más superar las expectativas, mantener un desarrollo financiero sostenible y establecer nuevos estándares en la industria. Como afirmó acertadamente nuestro CEO Leonid Pertsovskiy al comienzo de este año, ‘nuestro apetito por el logro solo crece con cada éxito'».