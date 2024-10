WA.Technology vai expor inovações para Fantasy Sports no SBC Summit Latinoamérica

Provedora para plataformas iGaming vai expor na estande B20 do evento em Miami.

Comunicado de imprensa.- WA.Technology, o premiado provedor de soluções B2B para iGaming, está pronto para revelar suas mais recentes inovações em Pick’Em Fantasy Sports no SBC Summit Latinoamerica, que será realizado na próxima semana.

Já reconhecido como um dos parceiros B2B de maior sucesso da América Latina, o fornecedor de soluções premium está pronto para apresentar seu portfólio recém-atualizado, projetado especificamente para operadoras que buscam expandir sua presença no mercado latino-americano, incluindo seu produto de ponta WA.Fantasy.

Uma ferramenta de aquisição testada e comprovada, a nova oferta de Fantasy Sports e Pick’Em Player Props da WA.Technology parece destinada a se tornar uma solução preferida para grandes operadores em todo o mercado latino-americano.

Após um processo de pesquisa e desenvolvimento de um ano, o WA.Fantasy foi projetado para permitir que os jogadores liberem seus conhecimentos esportivos em jogos Fantasy Sports diários e jogos gratuitos de previsão.

Feito sob medida especificamente para operadoras que buscam aumentar o engajamento, a retenção e as oportunidades de vendas cruzadas, o lançamento mais recente da WA.Technology será testado em breve por algumas das maiores marcas da América Latina.

Com vasta experiência na América Latina, a equipe WA.Technology também destacará sua recente entrada no mercado peruano de jogos bem como seus planos para o Brasil.

Tendo recentemente obtido a aprovação regulatória do Ministério de Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR) para entrar no mercado de jogos peruano, esta nova licença marcou um marco importante na jornada da WA.Technology para se tornar o principal fornecedor de plataforma da região.

Com múltiplas parcerias também garantidas com grandes marcas para o mercado regulamentado do Brasil, além de estar na vanguarda do desenvolvimento de algumas das plataformas de apostas esportivas e cassinos online mais populares do país, a WA.Technology está bem posicionada para garantir o sucesso de seus parceiros a partir de janeiro de 2025.

Com uma população de mais de 212 milhões de habitantes, analistas do setor previram que o mercado de apostas esportivas do Brasil poderá ultrapassar US$ 2,3 bilhões em ganhos brutos em 2025.

A WA.Technology também destacará todo o seu espectro de soluções de iGaming, incluindo as verticais WA.Platform, WA.Sports, WA.Casino e WA.Affiliates – todas elas feitas sob medida para permitir que os operadores da América Latina busquem impulsionar o engajamento, retenção e oportunidades de venda cruzada.

Axel Antillon, diretor regional para a América Latina da WA. Technology, expressou seu entusiasmo pelo próximo evento: “O SBC Summit Latinoamérica apresenta uma oportunidade muito interessante para a WA.Technology mostrar nossa habilidade na América Latina e demonstrar por que somos o fornecedor preferido para a região. WA.Technology experimentou um crescimento significativo em toda a região nos últimos anos e mal podemos esperar para ver o que o futuro nos reserva!”

“Estamos muito entusiasmados por expor neste evento, o último, antes que ele encontre sua nova casa em Fort Lauderdale no próximo ano. Mal podemos esperar para compartilhar algumas de nossas inovações mais recentes e fazer networking com nomes líderes de toda a América Latina”, completou Antillon.

