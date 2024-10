Vai investigar: CBF solicita à Sportradar relatório de jogo com expulsão de jogador do Cruzeiro aos três segundos

A Sportradar analisa partidas de vários esportes e notifica as autoridades sobre possíveis irregularidades em situações suspeitas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu à Sportradar um relatório detalhado sobre as apostas da partida entre Athletico-PR e Cruzeiro, realizada no último sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão. No jogo, o jogador do Cruzeiro, Rafa Silva, foi expulso logo aos 3 segundos após agredir um adversário com um cotovelo.

Devido à natureza atípica da jogada em que Rafa Silva tentou agredir dois adversários e acertou uma cotovelada no zagueiro Kaique Rocha aos 3 segundos de jogo, a CBF solicitou um relatório para investigar possíveis irregularidades relacionadas a apostas esportivas.

A Sportradar é uma empresa de monitoramento que analisa partidas em diversos esportes e alerta as autoridades sobre possíveis irregularidades em caso de movimentos suspeitos. Seus alertas podem indicar manipulações de resultados nas partidas, ajudando a investigar fraudes no mercado de apostas. Entretanto, os relatórios da Sportradar são apenas indícios em uma investigação e não constituem provas conclusivas para a condenação de um jogador específico.

Segundo publicação do Uol, no documento enviado pela CBF à Sportradar, não há menção a nenhum jogador, apenas um pedido por um relatório detalhado da partida. O portal destaca que a entidade parece estar evitando classificar o caso como suspeito sem evidências adicionais.

A unidade de integridade da CBF aguarda o relatório e, se identificar alguma irregularidade, encaminhará as informações para as autoridades públicas e desportivas, incluindo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A diretoria do Cruzeiro decidiu multar Rafa Silva devido à expulsão precoce, que contribuiu para a derrota da equipe por 3 a 0. O jogador se desculpou nas redes sociais após o ocorrido.

“Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos gramados e com grande vontade de ajudar, especialmente após três meses de uma recuperação dura e complicada. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos”, publicou o jogador em seu Instagram.