Volta de Neymar ao Santos: BETesporte sorteia ingressos para a reestreia do craque brasileiro

A operadora de apostas promove concurso cultural para interessados em acompanhar o jogo na Vila Belmiro.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas BETesporte lançou um concurso cultura que dá direito ao público concorrer a um par de ingressos para a assistir a reestreia do jogador Neymar Jr. pelo Santos, nesta quarta-feira (5). A partida será contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, em Santos (SP), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2025.

Os interessados em participar do concurso devem comentar em uma postagem no Instagram oficial da BETesporte e comentar o porquê merecem receber um par de ingressos para acompanhar a partida. O vencedor do certame terá acesso, junto com um acompanhante, ao setor de cadeiras cativas da Vila Belmiro, que fica acima do banco de reservas.

Segundo a companhia de iGaming, o vencedor do concurso será decidido de acordo com o número de curtidas, sendo o comentário com mais likes o ganhador do concurso. A promoção é válida até às 10h desta quarta-feira e só está disponível para moradores do estado de São Paulo.

O jogo entre Peixe e Botafogo marca o retorno do craque brasileiro ao clube que o revelou após cerca de 12 anos jogando na Europa e na Arábia Saudita. Nesse período, o atleta jogou por Barcelona, PSG e Al-Hilal. A partida de retorno será no dia que Neymar completa 33 anos. O jogador vai usar a icônica camisa 10 do Santos, que ficou famosa por conta do “Rei do Futebol” Pelé.

“Já tem mais de uma década que o torcedor brasileiro espera por esse momento, e não existe dia melhor para que esse retorno aconteça, senão no próprio aniversário do craque santista. Proporcionar ao público experiências únicas e inesquecíveis é um compromisso sério da BETesporte. Portanto, não poderíamos ficar de fora da celebração histórica que vai acontecer na Vila Belmiro”, comentou Marcos Heitor Melo, CMO da BETesporte.

Além da promoção cultural, a companhia de iGaming disponibilizou uma odd de 3.00 para caso o Santos vença o jogo com um gol de Neymar. A empresa de apostas esportivas é uma das patrocinadoras do Paulistão 2025.

Além do apoio ao Campeonato Paulista, a companhia firmou acordos para anunciar em outros campeonatos estaduais: Alagoano, Baiano, Carioca, Catarinense, Cearense, Gaúcho, Mineiro, Paranaense e Pernambucano. Além disso, ela também é apoiadora da Copa do Nordeste.

A BETesporte é patrocinadora máster do CRB, do CSA e do Volta Redonda.

A operadora de apostas esportivas anunciou, na semana passada, o ex-jogador de futebol Zico com o novo embaixador da marca. O ex-atleta é considerado o maior jogador da história do Flamengo e também tem uma trajetória marcante com a camisa da seleção brasileira. Ele vai estrelar a campanha “Craque de verdade joga com responsabilidade”, que tem foco no jogo responsável.

