“Você com o Verdão na Libertadores”: Sportingbet lança promoção para torcedores do Palmeiras

A operadora de apostas vai proporcionar passagens, hospedagem e ingressos a um sortudo e um acompanhante.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Sportingbet, que é patrocinadora máster do Palmeiras, lançou uma promoção para torcedores do clube paulista. A campanha “Você com o Verdão na Libertadores” selecionou um fã do time e um acompanhante para assistir todos os jogos da equipe, dentro e fora de casa, na Copa Libertadores da América 2025.

A promoção foi divulgada para aproveitar o lançamento oficial da nova camisa do Palmeiras, no domingo (16), quando a equipe enfrentou o São Paulo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Segundo a casa de apostas, a empresa vai proporcionar ingressos para todas as partidas da competição continental, além de passagens e hospedagem para jogos fora de São Paulo.

A seleção do vencedor aconteceu através de respostas de três perguntas no site da promoção. Os torcedores deveriam acessar a página e palpitar gratuitamente qual jogador marcaria o primeiro gol do Palmeiras, quantos gols o clube faria na partida e quando sairia o primeiro gol do time (0 a 15 minutos, 16 a 30 minutos, 31 a 45 minutos ou acréscimos). Era possível também responder que o Verdão não marcaria nessa data.

Caso mais de uma pessoa acertasse os três palpites, o critério de desempate seria a rapidez das respostas. A promoção ficou ativa até minutos antes do início da partida, que terminou com o placar de 0 x 0.

“A estreia de um novo uniforme é sempre um momento especial, e a Sportingbet quer transformar essa ocasião em algo ainda maior. Estamos ao lado da torcida palmeirense, celebrando essa paixão e proporcionando experiências inesquecíveis. Com essa promoção, a primeira camisa da temporada pode se tornar o passaporte para uma jornada inesquecível ao lado do Verdão na Libertadores”, declarou o diretor-geral da Sportingbet na América Latina, Antonio Forjaz.

