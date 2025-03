Víctor Arias sobre o CGS Rio 2025: “Uma plataforma estratégica para o crescimento da indústria”

VP LATAM da ARRISE, powering Pragmatic Play, destaca a importância do evento como uma plataforma para fortalecer a presença da marca e promover o compartilhamento de conhecimento no setor.

Entrevista.- Em entrevista, o VP LATAM da ARRISE, powering Pragmatic Play, Víctor Arias, fala sobre o crescimento da empresa, desafios do setor e oportunidades no Brasil, destacando o CGS Rio como uma plataforma-chave para a marca.

A Pragmatic Play se consolidou como uma referência na indústria de jogos. Com base em sua experiência, quais foram os principais fatores que impulsionaram esse crescimento e de que maneira eventos como o CGS Rio 2025 contribuem para fortalecer sua presença na América Latina?

O crescimento da Pragmatic Play nos últimos anos tem sido exponencial. E não digo isso apenas por dizer, todos podem ver. Só para mencionar algumas das coisas mais evidentes, a expansão para múltiplos mercados, o aumento constante de suas equipes de trabalho, a abertura de divisões por região e a ampliação contínua de sua oferta são excelentes provas disso.

Os fatores são muitos, mas acredito que a flexibilidade para se adaptar e a capacidade de desenvolvimento em níveis superiores foram essenciais para esse crescimento. Se prestarem atenção, hoje é uma das marcas com maior volume de produção de conteúdo, para todos os tipos de jogadores e para todos os mercados. De fato, se existe uma maneira de crescer em um ritmo acelerado e com grande impulso, não hesitaria em dizer que o caso da Pragmatic Play é o melhor exemplo.

Como gosto de dizer, essa marca é um gigante tecnológico, e na América Latina temos nos dedicado a demonstrar isso nos principais eventos. Fazemos isso por compromisso com o setor? Claro que sim, mas também por convicção, porque temos certeza de que são momentos de crescimento, de encontros, de fortalecimento de laços, de reciprocidade, e tudo isso é imprescindível para se tornar conhecido primeiro e, depois, se consolidar e seguir fortalecendo a imagem. É exatamente isso que buscamos com nossa presença no CGS Rio.

Em um ambiente onde a tecnologia e a regulamentação evoluem constantemente, quais considera serem os maiores desafios que a indústria de jogos enfrentará nos próximos anos? Como a Pragmatic Play está se preparando para antecipar essas mudanças e se manter na vanguarda?

Justamente na pergunta está a chave: a evolução constante. Essa é uma indústria que se move graças a muitos engrenagens perfeitamente conectadas, mas a tecnologia e as regulamentações são essenciais. Todos são importantes, mas sem tecnologia, o entretenimento atual não seria possível e, sem regulamentações, não haveria a segurança necessária.

Portanto, como disse, a chave é evoluir ao mesmo tempo que ocorrem as mudanças, que acontecem continuamente. E isso envolve uma grande quantidade de exigências e responsabilidades; a principal delas é estar bem informado, porque, se quiser ter sucesso, não pode ficar para trás nem perder nenhum acontecimento. Esse sempre foi e continuará sendo um grande desafio. Porque, à medida que se informa, deve agir de acordo, e isso implica um ritmo de atualização, de produção e de implementação que não admite atrasos. Simplesmente, se você demorar mais do que o necessário, chegará tarde.

É um orgulho ver como essas questões são tratadas na Pragmatic Play. Quem acompanha de perto sabe que ambos os aspectos são levados com a máxima seriedade. Como disse, ficar para trás não é uma opção, e a qualidade de fornecedor líder a nível global não é por acaso, mas sim porque a empresa compreende a relevância desses aspectos e conduz todas as suas atividades em torno deles.

O Brasil se posiciona como um dos mercados mais dinâmicos da região. Quais são as oportunidades mais relevantes que a Pragmatic Play identifica no Brasil e quais estratégias estão sendo implementadas para se adaptar às particularidades deste mercado?

Oportunidades? Muitas! É difícil citar algumas como mais relevantes do que outras, porque o Brasil é um mercado muito diverso e muito grande, o que faz com que seu potencial seja incalculável. Embora seja um país historicamente associado ao esporte, especialmente ao futebol, é também uma fonte de muitas possibilidades, pois seu público é muito variado.

Dito isso, não encontramos apenas apaixonados por apostas esportivas, mas também um grande número de entusiastas de bingo, uma quantidade impressionante de jogadores de slots e uma grande atração pelos clássicos de cassino. Isso oferece um leque de oportunidades que, se bem aproveitado, com os produtos certos e direcionados corretamente, pode gerar resultados incríveis.

No entanto, é essencial se adaptar às suas particularidades, que são muitas. Provavelmente seja o mercado que mais se diferencia dos outros na América Latina: é multicultural, enorme, fala um idioma diferente, tem costumes únicos e apresenta regiões com diferenças marcantes em aspectos geográficos, sociais e econômicos.

Portanto, a primeira coisa a fazer é localizar o produto e o serviço, e foi exatamente nisso que a Pragmatic Play focou desde o primeiro dia. É necessário formar uma equipe de profissionais especializados, que sejam locais, que compreendam não apenas o idioma, mas também o estilo de vida dos brasileiros. Que entendam de forma autêntica o que um operador e seus usuários precisam, porque fazem parte desse mercado e sabem melhor do que ninguém o que os motiva a agir, o que os atrai e o que consideram mais importante.

Durante o CGS Rio 2025, diversos atores-chave compartilharão suas perspectivas sobre o futuro do setor de jogos no Brasil. Como você avalia a importância desse diálogo e que papel acredita que empresas como a Pragmatic Play desempenharão na construção desse ecossistema?

O diálogo é a melhor ferramenta para tudo, seja para nos informarmos, seja para trocar pontos de vista que podem ser semelhantes ou opostos, ou para debater questões emblemáticas que podem ter inúmeras perspectivas. E em eventos como este, essa troca de ideias se torna ainda mais valiosa, por diversos motivos.

Primeiro, porque são espaços onde muitos atores da indústria se encontram ao mesmo tempo, e isso só acontece em eventos. Segundo, porque todos nos preparamos para isso — diria que é um dos principais motivos para participar. Existem inúmeras oportunidades de conversas que não ocorrem no dia a dia. E terceiro, porque, além das interações espontâneas, há agendas muito bem organizadas, focadas em temas atuais.

No caso da Pragmatic Play, como tem sido visto na América Latina há quase cinco anos, esse aspecto tem um valor fundamental. Desde que começamos na região, estar presentes, colaborar com a educação do setor, incentivar iniciativas de intercâmbio de conhecimento e participar ativamente tem sido um dos pilares da nossa estratégia. E continuaremos seguindo esse caminho.

A indústria de jogos na América Latina continua a evoluir, e eventos como o CGS Rio 2025 servem como plataformas essenciais para debate, inovação e consolidação de estratégias. A Pragmatic Play, com seu foco em expansão, adaptabilidade e desenvolvimento tecnológico, reafirma seu compromisso com a região e com mercados estratégicos como o Brasil.

Por meio de sua participação nesses espaços, a empresa não apenas fortalece sua presença, mas também impulsiona o crescimento do setor, promovendo a colaboração e o compartilhamento de conhecimento. Com uma visão clara e um modelo de negócios baseado na inovação, a Pragmatic Play continua a se posicionar como líder da indústria, pronta para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do futuro.