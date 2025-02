“Vamos aprovar os cassinos no Brasil”: ministro Celso Sabino reafirma confiança na aprovação da proposta

O ministro do Turismo gostaria que os cassinos físicos fossem liberados no país ainda este ano.

A liberação da operação de cassinos físicos no Brasil é uma das principais pautas que tramitam no Senado. Um dos principais defensores da legalização desse setor é o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele concedeu uma entrevista ao blog Capital S/A, do Correio Braziliense, onde reafirmou a confiança na autorização do funcionamento de estabelecimentos físicos de jogos de azar.

Sabino já defendeu por diversas vezes a aprovação do Projeto de Lei 2234/22, que tem o objetivo de legalizar cassinos em resorts, bingos, jogo do bicho, apostas em corridas de cavalo e outros jogos de azar. A proposta está aguardando votação no Plenário do Senado Federal.

Celso afirmou ao Correio que discutiu a pauta dos cassinos com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e que acredita que o projeto de lei deve entrar em votação em breve. Segundo o ministro, a defesa dele em relação a essa proposta está baseada em estudos de impacto econômico.

Para Sabino, os estabelecimentos físicos de jogos de azar têm potenciais para gerar empregos e elevar a arrecadação de impostos para os cofres públicos.

“O projeto, na verdade, autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou complexos integrados de lazer, como resorts e hotéis de alto padrão. Os cassinos também poderão ser instalados em embarcações marítimas, limitadas a 10 no país. Haverá, também, uma divisão por estados, para que esses polos turísticos possam ajudar no desenvolvimento regional”, explicou o ministro ao blog.

No senado, a principal oposição à liberação dos cassinos está na bancada evangélica, mas para o ministro, a pauta não é religiosa. “Há cassinos em países evangélicos, cristãos. Isso não pode ser um impeditivo”, finaliza Sabino.

