Um novo nível de presença de marca: análise da Pragmatic Play sobre os ambientes dedicados

Pragmatic Play analisa o cenário atual do desenvolvimento de ambientes de jogos ao vivo.

Os ambientes personalizados podem permitir que os jogos estejam alinhados à identidade de marca.

Comunicado de imprensa.- Enquanto o setor de iGaming cresce, surgem desafios que exigem mudanças em termos de identidade e presença de marca. Nesse sentido, as empresas devem ter como objetivo ampliar a clássica perspectiva dos ambientes de jogo ao vivo.

Isso recai sobre os provedores e sobre os seus parceiros comerciais. Os primeiros devem trabalhar em melhorias tecnológicas contínuas, para garantir a criação de espaços com maior presença de marca, e os segundos devem investir na aquisição desses produtos com mais possibilidades de personalização.

Por que pensar em ambientes dedicados?

Embora a quantidade de desenvolvedores de jogos ao vivo atenda à demanda, incluindo clássicos como o Blackjack, o Baccarat e a Roleta, é fundamental considerar dois aspectos da situação atual do setor para garantir propostas do mais alto nível para o público-alvo.

Primeiramente, é preciso observar que os operadores online estão se multiplicando mais rapidamente do que os provedores desses jogos. E, em segundo lugar, mesmo que a vertical de Cassino ao Vivo tenha adicionado opções inovadoras, as mais tradicionais continuam sendo a principal atração.

O quadro que emerge desses dois fatores é o seguinte: uma quantidade limitada de marcas desenvolvendo esses jogos, uma quantidade mais limitada ainda dos títulos favoritos na vertical e um número crescente dos lugares que contam com eles.

Tudo isso significa um elevado número de sites com uma oferta muito semelhante. Esse não é o caso dos slots, onde os títulos disponíveis são extremamente abundantes. Portanto, pensar em ambientes dedicados é fundamental para reforçar a identidade e a imagem de uma marca e, consequentemente, produzir a diferenciação de uma plataforma para outra.

Como gerar ambientes dedicados?

A alternativa de ambientes personalizados permite que os jogos estejam alinhados com uma determinada identidade de marca, enfatizando as propriedades mais representativas do site em posições estratégicas.

Este tipo de soluções utiliza elementos característicos dos jogos, como o pano ou a borda das mesas, ou partes essenciais do estúdio, como os tapetes ou a parede de fundo, e os transformam em componentes de marca.

Ações como colocar um logo ou slogan, ou usar uma paleta de cores nesses pontos específicos transformam completamente o visual do jogo, oferecendo um maior protagonismo ao operador que, de certa forma, torna seus os títulos do provedor.

Um ambiente personalizado pode fazer a diferença?

Optar por este tipo de ferramentas traz importantes benefícios para os cassinos online, porque é possível aplicar diferentes níveis de branding dentro dos jogos. Sem dúvidas, a maior vantagem surge do efeito causado nos usuários.

Ao entrar em um jogo cuidadosamente projetado para uma casa de apostas, não só se experimenta esse jogo, mas também é possível associá-lo com a marca operadora. Na mente do jogador, ele não está apenas jogando Blackjack, mas sim Blackjack na plataforma de sua escolha.

Na maioria das vezes, essa associação ocorre inconscientemente, pois a presença dos elementos fica registrada no mapeamento mental do jogador, que os incorpora de forma quase imperceptível, na primeira vez que tem acesso ao título.

Essas relações mentais se expandem, produzindo uma rede de pontos vinculados, por exemplo, em torno da cor que mais identifica o site, da família tipográfica que usa ou de um estilo de design. De alguma maneira, isso lembra também a sensação experimentada em um cassino físico, onde a atmosfera permanece, independentemente da área e do jogo. E é precisamente isso o que torna aquele cassino e nenhum outro.

