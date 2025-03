Trem das 11: jogo lotérico de Minas Gerais está acumulado em R$ 975 mil

Nessa modalidade lotérica, o prêmio máximo é entregue para quem acertar 11 dezenas ou nenhuma.

Minas Gerais.- O jogo lotérico Trem das 11 está com o prêmio máximo acumulado em R$ 975 mil (USD 165.693,45). O jogo é administrado pelo Grupo Mineira da Sorte Loteria, com a concessão da Loteria de Minas Gerais. O próximo sorteio está previsto para o sábado (8).

Apesar de ninguém acertar a premiação mais almejada, na última extração, no sábado (1º), 1.260 pessoas, das 12 regiões administrativas do estado, receberam algum tipo de bonificação. Entre os principais premiados, estão três apostadores que conseguiram acertar 10 dezenas e 73 pessoas cujo bilhete tinha nove números que seriam extraídos.

O jogo permite diferentes faixas de bonificações. Quando o prêmio principal não é alcançado, os valores acumularam para o sorteio seguinte. Há também sorteios regionais, com valores menores, mas que possibilitam a mais pessoas receberem bonificações.

No sorteio último regional, forma contemplados apostadores de localidades como: Andrelândia, Formiga, Nepomuceno, Bicas, São Gonçalo do Rio Preto, Brasília de Minas, Unaí, São Gotardo, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Três Marias e Belo Horizonte.

O jogo da Mineira da Sorte é do tipo loteria passiva, em que o apostador compra um bilhete que já vem com números, semelhante a um bingo. No caso do Trem das 11, os jogadores recebem a cartela com 11 dezenas de 22 possíveis.

No sorteio principal, é possível ser bonificado acertando os 11 algarismos ou nenhum deles. No segundo sorteio, os prêmios vão para quem acertar dez ou apenas um número. Na terceira extração, as bonificações vão para quem palpitar corretamente nove ou dois algarismos e no sorteio final ganha quem acertar oito ou três dezenas. Os valores sorteados vão de R$ 5 (USD 0,85) a R$ 250 mil (USD 42.485,50).

Parte do faturamento com o Trem das 11 é repassada para o governo do estado, que deve investir em projetos sociais, geração de empregos, criação de creches e hospitais.

Veja também: World Lottery Association: Consórcio Mineira da Sorte Loteria recebe certificação internacional