Títulos de capitalização: Fenacap esclarece dúvidas comuns sobre essa modalidade

O segmento gerou R$ 22 bilhões em sorteios e resgates, de janeiro a outubro de 2024.

Com quase 100 anos de existência no Brasil, a capitalização é uma modalidade econômica que está presente em todas as regiões do país. De acordo com a Federação Nacional de Capitalização (Fenacap), entidade que reúne 17 empresas do setor, o segmento gerou quase R$ 22 bilhões (USD 3,79 bi) em sorteios e resgates, de janeiro a outubro de 2024.

Mesmo sendo um tipo de loteria muito popular, ainda há dúvidas sobre o setor, segundo a Fenacap. De acordo com a entidade, existem diferentes modalidades de capitalização no mercado: o modelo tradicional, que permite acumular reservas por meio de pagamentos mensais ou únicos; o tipo denominado instrumento de garantia, que é usado para contratos diversos, como empréstimos e aluguel de imóveis; há também a filantropia premiável, em que o apostador cede os prêmios para uma instituição filantrópica.

Outras modalidades de capitalização são: popular, que consiste na participação em sorteios, com devolução de parte dos valores pagos; modalidade de incentivo, que são ações promocionais que tem a intenção de conquistar ou fidelizar clientes; e ainda a compra programada, que alia a aquisição de bens com sorteio de prêmios.

Mesmo com diferenças entre as modalidades de capitalização, algo em comum, esclarece a entidade, os títulos de capitalização têm em comum os sorteios, já que todos os participantes de uma mesma série de títulos têm as mesmas chances de ganhar. Há produtos com sorteios semanais, mensais, semestrais e até anuais.

A Fenacap esclarece que os títulos de capitalização não devem ser considerados um investimento, ela deve ser encarada como uma ferramenta de disciplina financeira com o atrativo de o cliente ainda concorrer a sorteio de prêmios.

