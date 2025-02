Teni Grigoryan, Galaxsys: “A América Latina é uma região chave para nós”

A diretora de Vendas e Gestão de Parceiros da Galaxsys conta como a empresa está se preparando para o SBC Summit Rio e seus planos para 2025.

Entrevista exclusiva.- Teni Grigoryan, diretora de Vendas e Gestão de Parceiros da Galaxsys, conversou com a Focus Gaming News sobre como a empresa está se preparando para o SBC Summit Rio.

Durante a entrevista, Grigoryan compartilhou as expectativas da Galaxsys para o evento, a ampliação do seu portfólio, as metas da empresa e os planos de parceria para este ano.

Qual a importância do SBC Summit Rio para a Galaxsys?

O SBC Summit Rio é um evento fundamental para nós. Ele oferece uma grande oportunidade para fortalecer parcerias e explorar novas perspectivas no mercado latino-americano. No geral, a região já provou ser um mercado forte para a Galaxsys, por isso estamos ansiosos para nos conectarmos com os líderes do setor e explorar novas oportunidades.

Os eventos da SBC sempre foram valiosos para nós, pois nos fornecem uma lista de todas as potenciais empresas participantes com e sem estande, tornando nosso planejamento mais fácil e muito eficiente. Estamos felizes em ver o evento carioca ainda maior desta vez, o que prova que a exposição anterior foi um sucesso não só para nós, mas também para outras empresas.

Considerando que os jogos Fast & Crash já são populares nos mercados europeu e latino-americano, há planos de expandir ou lançar novas variações deste estilo de jogo projetado especificamente para o público latino-americano?

Nosso planejamento para este ano é bastante ambicioso, com forte foco na expansão do nosso portfólio. Recentemente apresentamos nossos primeiros slots no ICE Barcelona, ​​​​o que foi um marco importante para nós. Embora os caça-níqueis sejam uma prioridade fundamental, também estamos continuamente aprimorando nosso premiado portfólio de jogos Fast e Crash.

Nossos jogos de slots já estão em processo de certificação para o Brasil e outros mercados, e em breve tornaremos nossa presença ainda mais forte e segura no mercado com as parcerias existentes e conquistando mais oportunidades para futuras cooperações.

O foco sempre foi a criação de jogos que atraíssem um público amplo e, ao mesmo tempo, considerassem as preferências regionais. Certos temas e mecânicas naturalmente repercutem mais em mercados específicos, e levamos isso em consideração ao desenvolver novos títulos.

A América Latina é uma região chave para nós e continuamos comprometidos em oferecer conteúdo envolvente e dinâmico que se alinhe aos interesses dos jogadores.

Também estou confiante em outro lançamento que anunciamos recentemente: Figoal se tornará um título popular na América Latina, pois o jogo vem com um conceito esportivo que é sucesso na região.

Como vocês pretendem aproveitar as oportunidades de networking, parceria e colaboração da rede de negócios da SBC?

Conforme mencionado, os eventos da SBC são sempre uma ótima plataforma para conexões da indústria e já organizamos reuniões com nossos parceiros existentes, bem como com potenciais novos colaboradores.

Esses eventos nos permitem não apenas fortalecer nossos relacionamentos, mas também obter novos insights sobre tendências de mercado e oportunidades emergentes. Acredito que as interações presenciais são sempre valiosas, pois muitas vezes levam a discussões produtivas e parcerias de longo prazo.

No ano passado, a Galaxsys anunciou várias novas parcerias na Europa, Ásia e América Latina. Quais são os principais planos de parceria para este ano?

Este ano, estamos empenhados em expandir ainda mais o nosso alcance. Iremos focar nos mercados existentes em que operamos para fortalecer a nossa presença em termos de quota de mercado. A Galaxsys já tem tantas regiões cobertas que o objetivo é apenas ficar ainda mais forte por lá. Como sempre, pretendemos garantir parcerias mutuamente benéficas e tenho orgulho de informar que alguns nomes notáveis ​​da indústria irão em breve juntar-se à nossa rede.

Qual é a sua visão para o desenvolvimento contínuo do Galaxsys?

Nossa visão para a Galaxsys sempre foi de crescimento e inovação contínuos. Só este ano lançamos o Figoal, o nosso jogo exclusivo em colaboração com Luís Figo, e apresentamos os nossos primeiros jogos de slots, dois marcos importantes para nós. Mas não vamos parar por aqui.

O objetivo da empresa é continuar expandindo o portfólio e oferecer experiências de jogo excepcionais, além de ofertar ferramentas de retenção de jogadores que são cruciais para ambas as operadoras e para nós, para que permaneçamos na mente dos jogadores, garantindo um melhor reconhecimento da marca no setor B2C e, em última análise, impulsionar o GGR ainda mais.

Nossos objetivos para 2025 são aprofundar no setor de marketing B2C, trabalhar com influenciadores, afiliados e ser um fornecedor que proporciona um conjunto completo de ferramentas para os lados B2B e B2C do negócio. Todos os anos estabelecemos novas metas e nos esforçamos mais, e 2025 será mais um grande ano para nós.

