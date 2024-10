TaDa Gaming convida público para conhecer as novidades da empresa no SBC Summit Latinoamérica 2024

Provedora de conteúdo de cassino deve expor jogos exclusivos e ferramentas de gamificação.

Comunicado de imprensa.- A produtora de conteúdo para plataformas de cassino, TaDa Gaming, apresentará seu portfólio de ferramentas de impulsão do envolvimento e retenção dos jogadores na SBC Summit Latinoamérica 2024, que será realizado em Miami, nos Estados Unidos. A empresa vai expor no estande O210, entre os dias 29 a 31 de outubro.

Como fornecedor número 1 de lançamentos de jogos do tipo Fishing-Shooting para arcade, a TaDa Gaming lançou uma iniciativa para aumentar a conscientização sobre esses emocionantes jogos RNG em toda a América Latina, já com sucesso significativo, especialmente no Brasil.

Os jogos Fishing-Shooting (jogos de pesca e de tiro) oferecem opções de jogo multiplayer e individual, junto com desafios e possibilidades de desenvolvimento de habilidades. A qualidade das animações, gráficos detalhados e cinematografia 3D dos jogos fishing-shooting da TaDa Gaming proporcionam maior tempo de diversão, mais rodadas disputados e depósitos mais elevados para envolvimento e retenção mensuráveis.

Além disso, o lançamento do GiftCode, uma ferramenta de gamificação para recompensas instantâneas a qualquer jogo da TaDa, foi testado no Brasil com resultados impressionantes. O trabalho com 100 streamers e influenciadores digitais ao longo de quatro meses resultou em 500 mil links de GiftCode emitidos com uma taxa de resgate de mais de 95%; a inscrição de novos jogadores aumentou em mais de 30 mil por mês; e a taxa de retenção no dia seguinte ficou entre 85% e 90%.

Os visitantes do Estande O210 poderão experimentar estes produtos inovadores e explorar as oportunidades que trabalhar com TaDa Gaming podem trazer. Além disso, a nova ferramenta de gamificação, WinCard, também será lançada no estande da TaDa junto com as tradicionais produções da empresa.

A equipe multilíngue da TaDa será representada por:

Byram Jacquet – Chefe de Desenvolvimento de Negócios

Hector Langa – Gerente de Desenvolvimento de Negócios

Arthur Lee – Gerente de Desenvolvimento de Negócios

Com mais de 4 mil delegados, operadores do setor e especialistas presentes, o SBC Summit Latinoamerica é um evento importante para todos que levam a sério a contribuição para a vibrante indústria de iGaming em toda a região.

A TaDa Gaming lança atualmente pelo menos quatro jogos por mês para se juntar ao seu portfólio diversificado e em constante crescimento e tem orgulho de impulsionar a inovação em todo o cenário global de iGaming.

