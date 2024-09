Superbet patrocina Camarote Touchdown em jogo da NFL no Brasil

Partida será entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

São Paulo.- A operadora de apostas online Superbet firmou um acordo de patrocínio com o Camarote Touchdown para o primeiro jogo da Liga de Futebol Americano (NFL) no Brasil, que acontecerá nesta sexta-feira (6), entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, válida pela semana 1 da temporada regular. A partida será na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, São Paulo, às 21h15.

Segundo o Portal da Propaganda, o evento oferece mais de oito horas de entretenimento, com atrações musicais, open food e open bar, além de transfer. Assinado pela Effect Sport, o espaço, que contará com ativações da Superbet, vai oferecer para todos os presentes acomodações confortáveis e vista privilegiada para o jogo e o show do intervalo.

“É um jogo histórico, e queremos tornar nossa marca cada vez mais associada à diversão criada por esses super momentos. Será uma experiência completa de entretenimento, que é o que buscamos para nossos consumidores”, destaca a diretora de marketing da Superbet Brasil, Patrícia Prater.

O CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro, destaca que “O Camarote Touchdown foi idealizado por um time que trabalha com a NFL há quase uma década. Além de trazer autenticidade para a experiência, sabíamos que seria necessário ter um espaço grande, do tamanho do significado que o jogo tem para o futuro do esporte no Brasil. E não poderíamos ter um parceiro melhor para assinar este ‘super camarote’ com a gente”.

O Camarote Touchdown ainda conta com opções de ingresso público B2B e B2C, disponíveis por meio do site camarotetouchdown.com.br.