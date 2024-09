Superbet abre mercado de apostas para eleições de prefeito em cinco capitais

Apostadores podem fazer palpites sobre quem vencerá o pleito em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre

A operadora de apostas online Superbet abriu mercados para apostas nas eleições para prefeito de cinco capitais brasileiras. Ao acessar a plataforma, os usuários podem fazer palpites sobre quem vencerá as eleições nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre.

O anúncio foi feito em uma postagem no Instagram da empresa de apostas em collab com a página Guia das Apostas.

“Após muitos pedidos de vocês (muitos mesmo), conseguimos conversar e fazer com que a Superbet abrisse o mercado de eleições municipais”, informa a publicação.

As eleições municipais no Brasil estão agendadas para 6 de outubro, com um possível segundo turno previsto para 27 de outubro.

