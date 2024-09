Sportradar lança pesquisa paga para impulsionar os esforços de aquisição de clientes das operadoras

A pesquisa paga de anúncios aumenta os registros das operadoras em mais de 30% e os depósitos pela primeira vez em mais de 40%.

Comunicado de imprensa.- A Sportradar anunciou na terça-feira (24) a adição de pesquisa paga à sua ferramenta ad:s Marketing Service (serviço de marketing de anúncios publicitários), permitindo que as operadoras alcancem e adquiram clientes de forma mais eficaz que buscam tópicos relacionados a apostas e jogos online.

Com a pesquisa paga recebendo até 50% dos orçamentos de marketing digital das operadoras, esse aprimoramento do ad:s significa que o serviço de marketing específico do setor da Sportradar agora cobre todos os principais canais de publicidade digital, permitindo que as operadoras adquiram clientes de forma abrangente e eficiente.

Ao integrar seu conteúdo premium, incluindo dados ao vivo, probabilidades ao vivo e jackpots em tempo real, nos sites das operadoras para criar páginas de destino dinâmicas, a pesquisa paga ad:s da Sportradar agora fornece às operadoras maior cobertura de pesquisa, maior relevância do anúncio e segmentação mais precisa. Essa adição superior aborda os desafios históricos de SEO, garantindo que os resultados da pesquisa agora reflitam os interesses e as preferências de conteúdo dos clientes.

Os testes beta da solução de pesquisa paga ad:s demonstraram um aumento de mais de 30% nos registros de clientes e um aumento de mais de 40% nos depósitos pela primeira vez.

Nikolaus Beier, SVP Marketing Services na Sportradar, disse: “A pesquisa paga é um canal de marketing essencial para operadores de apostas adquirirem clientes. Somente a Sportradar, por meio da combinação de nossa experiência incomparável e tecnologia inovadora, pode fornecer a solução de pesquisa paga mais eficaz, eficiente e abrangente do setor para os esforços de aquisição de clientes dos operadores.”

A pesquisa paga é o canal mais recente adicionado aos serviços de marketing ad:s da Sportradar. Lançada em 2019, a tecnologia de marketing multicanal proprietária da ad:s oferece eficiência de campanha orientada por dados em exibição programática, vídeo, áudio, digital-out-of-home (DOOH) e mídia social paga, bem como serviços de patrocínio para mais de 150 operadores globalmente.

A Sportradar adere aos mais altos padrões de publicidade socialmente responsável em seu serviço ad:s, com todas as campanhas em conformidade com os reguladores. A empresa está comprometida em garantir que suas equipes e parceiros tenham o talento, o conhecimento e a experiência para atender às melhores práticas do setor, às diretrizes de conformidade do mercado e aos padrões de integridade.

Veja também: Sportradar lança novas opções de apostas rápidas em partidas de tênis da ATP