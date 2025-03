Soluções para iGaming: NGX inaugura novo escritório em Campina Grande (PB)

O local é dedicado ao time de suporte 24 horas da empresa fornecedora de conteúdo para jogos online.

Paraíba.- A NGX, provedora de conteúdo para operadoras de iGaming, anunciou a inauguração de um novo escritório em Campina Grande (PB). O local é dedicado ao time de suporte 24 horas da empresa. A estratégia é parte do plano de expansão da marca no Brasil.

“Sempre acreditamos que um atendimento próximo e humanizado faz toda a diferença, e ter um espaço dedicado ao nosso time de suporte 24h reforça esse compromisso. Nosso objetivo é estar cada vez mais presentes para nossos clientes, entendendo suas dores e oferecendo as melhores soluções. Estamos animados com essa nova fase e tudo o que ainda vem por aí”, comentou Djama Santos, cofundador da NGX.

De acordo com a companhia, estão previstas inaugurações de novos escritórios ao longo de 2025.

Em novembro do ano passado, a NGX e a Sportradar firmaram uma parceria estratégica para apoiar as federações de futebol do Rio Grande do Sul, Paraná e Pará. O objetivo da assinatura da parceria foi fornecer relatórios detalhados que assegurem a integridade das partidas e combatam possíveis fraudes.

Com esse acordo, as federações terão acesso ao pacote premium do Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS) da Sportradar, reconhecido pela Universidade de Liverpool e aceito como prova essencial pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) em casos de manipulação de resultados.

Em julho de 2024, a empresa de soluções em iGaming obteve a certificação da Gaming Laboratories International (GLI), laboratório aprovado pelo governo brasileiro para realizar testes para garantir se os jogos são seguros e confiáveis. Esse movimento ajudou a NGX a cumprir os critérios estipulados pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil.

