SOFTSWISS está pronta para “agarrar o sucesso” no SiGMA Africa 2025

A fornecedora de soluções em iGaming levará seu premiado conceito criativo Grab Success para a exposição.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, especialista global com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras de iGaming, anuncia sua participação na SiGMA Africa, que acontecerá na Cidade do Cabo de 10 a 12 de março de 2025.

A SOFTSWISS está trazendo seu premiado conceito criativo Grab Success (Agarre o sucesso, em tradução livre) para a exposição. Desta vez, será adaptado visualmente especificamente para o mercado africano, celebrando a rica herança do continente e o compromisso da empresa em capacitar os operadores com as melhores soluções de iGaming.

Olga Resiga, Diretora de Desenvolvimento de Negócios da SOFTSWISS, comentou: “Estamos entusiasmados por trazer o nosso conceito ‘Grab Success’ para África, mostrando a nossa dedicação à inovação e ao fornecimento de soluções específicas para o mercado. Com o enorme potencial deste mercado em rápido crescimento, agora é o momento perfeito para explorar novas colaborações iGaming. Estamos ansiosos para nos envolvermos com novos parceiros, construir conexões significativas e demonstrar como a SOFTSWISS pode ajudar a enriquecer o futuro do iGaming na África do Sul.”

A participação no SiGMA Africa 2025 dá continuidade à expansão da SOFTSWISS no mercado sul-africano. No ano passado, a empresa adquiriu uma participação majoritária na Turfsport, um fornecedor local líder de software de apostas multicanal. Esta parceria resultou no lançamento de três novos produtos em 2024: o Software Lotto, a Solução de Apostas no Varejo e um módulo de Corridas de Cavalos integrado ao SOFTSWISS Sportsbook. Estas novas ofertas fornecem aos operadores ferramentas flexíveis e seguras para melhorar os seus serviços de lotaria e apostas.

Christian Neuberger, CEO da Turfsport, acrescentou: “A nossa parceria com a SOFTSWISS já demonstrou o seu enorme potencial através do lançamento de três novos produtos em 2024. À medida que continuamos a trabalhar juntos, vemos oportunidades ainda maiores no futuro. A SiGMA África será uma excelente plataforma para mostrar o que a nossa colaboração pode oferecer aos operadores da região.”

Além disso, a SOFTSWISS lançou recentemente sua Visão Geral do Mercado iGaming de 2024: África do Sul. O relatório serve como um guia completo para operadoras que desejam entrar neste mercado e compreender o cenário iGaming único da região.

Os visitantes são convidados a agendar uma reunião no Stand 56P para conhecer a equipa SOFTSWISS e explorar as mais recentes soluções concebidas para operadores do mercado africano de iGaming.

Veja também: Agregador de Jogos da SOFTSWISS ultrapassa 27.800 jogos