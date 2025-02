SOFTSWISS divulga novo relatório de análise estatística da plataforma Affilka para capacitar decisões baseadas em dados

O novo recurso aprimora a forma como os operadores monitoram e avaliam o comportamento dos jogadores.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora de software para iGaming, anuncia o lançamento do Relatório de Análise de Coorte na Plataforma Affilka. O novo recurso aprimora a forma como os operadores monitoram e avaliam o comportamento dos jogadores. Coorte ou cohort é um tipo de estudo estatístico.

A premiada Affilka by SOFTSWISS, que oferece suporte a mais de 440 marcas, apresenta um novo recurso para ajudar a apresentar dados em um formato de tabela intuitivo, facilitando a interpretação rápida de insights críticos. O relatório de análise de coorte agrupa jogadores com base em características compartilhadas – como registro, primeiro depósito (FTD) ou qualquer data de depósito – para fornecer uma visão detalhada das tendências, taxas de retenção e desempenho da campanha ao longo do tempo.

Os operadores podem configurar o relatório com filtros essenciais, incluindo:

Tipo de coorte: segmente os jogadores por registro, FTD ou datas de depósito.

Tamanho do coorte: agrupe dados por dia, semana ou mês.

Faixa e tamanho do período: defina o período de análise e como os dados são agrupados.

Métricas: Analise mais de 40 indicadores de desempenho.

Filtros adicionais, incluindo IDs de parceiros, marcas e IDs de campanha/promoção, permitem maior personalização, garantindo que os usuários possam ajustar suas análises para atender a objetivos estratégicos específicos. Essa flexibilidade permite que os operadores rastreiem a retenção, avaliem campanhas de marketing e tomem decisões baseadas em dados, otimizando o desempenho geral.

“Nosso objetivo sempre foi capacitar nossos parceiros com insights acionáveis”, disse Gleb Bichan, líder de produto da Affilka by SOFTSWISS. “Estou entusiasmado em apresentar nosso novo recurso de análise de coorte, uma virada de jogo para a compreensão do comportamento dos jogadores no iGaming”.

“Esta ferramenta poderosa permite que os operadores rastreiem o envolvimento, meçam a retenção e otimizem estratégias de marketing analisando grupos de jogadores ao longo do tempo. Com insights mais profundos sobre a atividade do usuário, as empresas podem tomar decisões baseadas em dados que melhoram as experiências dos jogadores e impulsionam o sucesso a longo prazo. Acreditamos que esse recurso capacitará nossos clientes com as análises de que precisam para permanecer à frente no competitivo mercado de iGaming”, complementou Bichan.

Anna, líder da equipe de afiliados da 7BitPartners, comenta sobre a eficiência do novo recurso: “O novo relatório de análise de coorte simplificou nossa análise de tráfego, consolidando a atividade dos jogadores em um relatório claro e fácil de ler – especialmente para fontes de CPA. Essa ferramenta nos ajuda a identificar rapidamente tendências de longo prazo e tráfego de qualidade inferior, acelerando nosso processo de tomada de decisão. O design intuitivo e o processamento rápido do relatório melhoraram significativamente nosso fluxo de trabalho geral.”

Clientes atuais e potenciais podem aprender mais sobre as últimas inovações da SOFTSWISS durante o próximo SiGMA África na Cidade do Cabo, a empresa estará no estande 56P da feira.

