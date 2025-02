Saiba porque 80% dos sites ilegais de apostas seguem funcionando no Brasil

Levantamento identificou falhas no bloqueio de links que permitem que as empresas irregulares continuem no ar.

Cerca de 7.600 sites de apostas e cassino online ilegais foram identificados em 2024 pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), ligada ao Ministério da Fazenda. O órgão determinou que essas plataformas fossem bloqueadas até dezembro do ano passado. Entretanto, um levantamento feito pelo Uol concluiu que mais de 80% desses sites ilegais ainda funcionam no país.

Para driblar a tentativa de bloqueio do governo, cerca de 83% dos sites irregulares encaminham os usuários para outras URLs ou aplicativos de apostas online. O Uol afirmou que conseguiu a relação com os nomes das 7.599 plataformas de iGaming irregulares via Lei de Acesso à Informação.

O posicionamento oficial do governo federal, divulgado no dia 10 de dezembro de 2024, é de que mais de 5.200 endereços eletrônicos foram retirados do ar após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Entretanto, de acordo com o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), Plínio Lemos Jorge, esse modelo de bloqueio não inibe o jogo ilegal. “Conversamos com a Anatel sobre o bloqueio do DNS, que representa a raiz do site, impedindo os usuários de encontrarem essas bets na internet. Quando a raiz é bloqueada, não é possível identificar o site, porque a URL permanece inalterada. Isso cria dificuldade para o dono do site ilegal e mostra a necessidade de o apostador buscar um site regular”, afirmou Lemos para o Uol.

“O bloqueio não impede que um site seja redirecionado, mas isso depende de como ele foi implementado e das intenções de quem está tentando contornar a restrição. Os aplicativos móveis não dependem de uma interface pública via URL e podem ser mais difíceis de bloquear do que sites acessados diretamente pelo navegador”, explica o professor de engenharia da FEI, André Perin.

A Anatel, em nota, comentou sobre a dificuldade de bloquear esses sites. “Esse acompanhamento é realizado pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Conhecemos a dificuldade para eliminar, por completo, essa atividade ilegal, pois envolve aspectos técnicos na implementação dos bloqueios de sites e aspectos jurídicos no tocante à competência dos órgãos envolvidos”, disse a entidade.

“Por se tratar de uma atividade ilegal que não respeita a fronteira dos países, deve-se pensar em uma cooperação internacional, a exemplo da atuação para combater o crime organizado transnacional”, complementou a Anatel.

Em janeiro de 2025, a SPA divulgou uma nova relação de sites ilegais que foram retirados do ar, segundo o órgão governamental, já são mais de 9 mil endereços eletrônicos bloqueados.

