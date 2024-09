Secretários de segurança do Brasil expressam preocupação com o crescimento dos jogos de azar

Conselho solicitou mudanças no projeto, incluindo o aumento da porcentagem das receitas destinadas ao Fundo Nacional de Segurança Pública.

Alagoas.- Em encontro realizado em Maceió (AL), o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) expressou preocupação com a regulamentação dos jogos de azar no Brasil. O conselho destacou o projeto de lei 2.234/2022, que visa legalizar cassinos, bingos e o jogo do bicho.

Conforme matéria do g1, os secretários alertam para os potenciais impactos negativos na segurança pública e na sociedade, ressaltando a falta de participação dos órgãos de segurança nas discussões sobre o tema.

Nesse contexto, eles solicitam mudanças no projeto, incluindo o aumento da porcentagem das receitas destinadas ao Fundo Nacional de Segurança Pública, com a proposta de repartir metade desses recursos entre os fundos estaduais e do Distrito Federal. Eles também solicitam a proibição de publicidade dos jogos de azar na imprensa e redes sociais, seguindo o mesmo tratamento dado a bebidas alcoólicas e cigarros.

O Consesp é um colegiado permanente, consultivo e de acompanhamento das atividades de segurança pública, ligado ao Ministério da Justiça. Atualmente, é presidido pelo secretário do Distrito Federal, Sandro Avelar.

Veja também: Votação do PL dos Cassinos fica para depois das eleições municipais.