Saiba qual a função do Estado no combate ao vício em apostas, segundo o presidente do senado Rodrigo Pacheco

Para Pacheco, cassinos físicos são melhores que apostas online por gerarem mais empregos e turismo.

Brasília.- O presidente do senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) concedeu entrevista, neste domingo (24), ao programa PodK Liberados, que é apresentado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), exibido na RedeTV e no YouTube. Na oportunidade, Pacheco afirmou que o vício em apostas é um problema que deve ser combatido pelo Estado.

Segundo o presidente do Senado, os cassinos físicos seriam melhores do que as plataformas online de apostas esportivas porque os estabelecimentos de jogos de azar ao menos geram empregos e turismo.

“Houve um erro na política nacional ao legalizar os jogos no Brasil, ao preferir aprovar as apostas esportivas que colocaram o cassino dentro da casa das pessoas. Muitas pessoas estão perdendo o controle, se viciando nas apostas. Isso precisa ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Quero dizer que nós estamos à disposição do Poder Executivo para suas ideias, para poder inibir esse momento muito triste da vida nacional”, disse Rodrigo Pacheco.

Durante a discussão, foi abordado o tema da manipulação de resultados já que Kajuru é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado. Pacheco defendeu a integridade do esporte.

“Sou defensor da tese que, mesmo com essas ideias, se não resolvermos essas apostas esportivas precisamos cogitar proibir. É uma discussão que se alonga, mas algo precisamos fazer. Temos que agir urgentemente em relação ao tema, com limitações para afastar esses males. Eu considero esse um grande desafio que temos, como de definir se vamos legalizar ou não”, afirmou Pacheco.

Outro tema discutido no programa é uma sugestão de proibir apostas em cartões e outras ações individuais, que tem ganhado força, inclusive com o apoio do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino.

“Essa ideia de proibir apostas em cartões é uma das ideias que obviamente podem ser implementadas para evitar, inclusive, que se acabe com o ativo nacional que é o futebol. Essa questão de apostar pelo celular, apostar em cartões, é uma disfunção que precisa ser corrigida”, finalizou o presidente do Senado.

