Saiba o que a Secretaria de Prêmios e Apostas pensa sobre o registro de provedores no mercado de iGaming brasileiro

O titular da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, comentou sobre a possibilidade de o Brasil criar mecanismos para registro de novos provedores de iGaming no país. A fala foi feita no final da semana passada durante uma mesa-redonda no evento ICE em Barcelona.

Regis Dudena afirmou, na oportunidade, que “cada vez mais, é necessário ter esse tipo de registro”. De acordo com o que publicou o site SiGMA World, o secretário da SPA, após o início da regulamentação das apostas no Brasil, vem sofrendo pressão das empresas que operam no país para que haja uma regulamentação para os provedores de conteúdo iGaming que tem sede fora do país.

Segundo o secretário, a exigência de uma licença completa ainda não está nos planos, mas que algum tipo de certificação para provedores de jogos deve ser implementado para garantir uma que esses fornecedores atendam aos padrões do mercado de iGaming brasileiro.

Dudena também abordou outros temas no ICE Barcelona, como o combate às plataformas de apostas ilegais. Ele contou, inclusive, que trocou experiências com representantes da Comissão de Jogos do Reino Unido. “Sabemos que é muito importante aprender com os erros de outros”, disse Regis.

O secretário da SPA falou também sobre a publicidade de setor de apostas, posicionando-se contra as propostas no Congresso que pretendem proibir esse tipo de marketing. Para Dudena, é possível uma abordagem equilibrada, sendo feita de uma forma responsável que proteja os apostadores.

