Saiba como jogar no Dia de Sorte, uma das modalidades lotéricas da Caixa Econômica Federal

As loterias federais são as modalidades de jogos de azar mais tradicionais do Brasil, com milhões de pessoas buscando ganhar grandes prêmios. Entre os diferentes tipos de jogos que são oferecidos pela Caixa Econômica Federal (CEF), existem um que ainda não é tão conhecido, o Dia de Sorte.

Criado em 2018, o Dia de Sorte consiste em uma cartela composta por 31 números e 12 “meses de sorte”. Na aposta simples, o jogador seleciona sete dezenas e um mês de sorte. Ganham prêmios aqueles que acertarem entre quatro e sete números sorteados e também quem selecionar corretamente o mês. O valor da premiação varia de acordo com a dificuldade de acerto.

O valor da aposta simples é de R$ 2,50 (USD 0,43), mas é permitido apostar até 15 números, porém o preço do bilhete é mais salgado, ficando mais de R$ 16 mil (USD 2.750). De acordo com a CEF, quando ninguém acerta as sete dezenas extraídas, os valores acumulam para o concurso seguinte. O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. Uma parte do que é angariado com as vendas é revertida para investimentos em áreas sociais.

Além de o jogador poder escolher seus próprios números para apostar, é possível optar pela Surpresinha, que é quando o computador seleciona as dezenas. Outra alternativa é comprar a Teimosinha e repetir a mesma aposta por três, seis, nove ou 12 concursos consecutivos.

Em comparação a outras loterias mais populares, como a Mega Sena, a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte é bem maior. A chance de acertar os sete números do prêmio principal, por exemplo, é de uma em cerca de 2,6 milhões. A chance de ganhar na Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões.

O Dia de Sorte tem sorteios em três dias da semana, às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados, sempre às 20h. As extrações são realizadas, no Espaço da Sorte da Caixa, em São Paulo (SP). O prêmio principal está acumulado em R$ 700 mil (USD 120.519). O próximo sorteio, o concurso 1023, será nesta terça-feira (4).

