Milhões esquecidos: dois ganhadores da Mega da Virada ainda não foram resgatar o prêmio

No sorteio de 31 de dezembro de 2024, oito apostadores dividiram a bonificação de R$ 635 milhões.

A Mega da Virada de 2024 entregou a maior premiação da história do concurso especial promovido pela Caixa Econômica Federal. No sorteio do dia 31 de dezembro, oito apostas acertaram as dezenas extraídas e dividiram mais de R$ 635 milhões (USD 109 mi), com cada um tendo direito a cerca de R$ 80 milhões (USD 14 mi).

Apesar de ser o principal objetivo de quem aposta na loteria, dois dos ganhadores da Mega da Virada ainda não foram buscar o prêmio que têm direito. De acordo com o que publicou o Estadão, dos vencedores, seis foram apostas individuais e todos já foram resgatar a bonificação.

Os prêmios que faltam ainda serem buscados pertencem a dois bolões da cidade de Osasco (SP).

Não é novidade apostadores que ganharam em loterias não irem buscar seus prêmios. Segundo a Caixa Loterias, de janeiro a julho de 2024, por exemplo, os ganhadores das loterias federais deixaram de resgatar mais de R$ 251,8 milhões (USD 43 mi).

Por lei, quando um prêmio não é resgatado no prazo de até 90 dias após a divulgação do resultado, os valores são repassados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ligado ao Ministério da Educação, que ajuda a financiar cursos de ensino superior em instituições particulares.

Nos último 20 anos, o maior valor não resgatado foi de cerca de R$ 587 milhões (USD 100 mi), em 2021.

Para resgatar um prêmio, o vencedor precisa apenas de um documento oficial de identificação com CPF e do recibo da aposta. Valores até R$ 2.259 (USD 386) podem ser reivindicados em qualquer casa lotérica. Acima disso, é preciso ir a uma agência da Caixa. Se o valor for acima de R$ 10 mil (USD 1.711), ele será pago em até dois dias após a solicitação no banco.

Veja também: Mais de R$ 25 bilhões: Loterias Caixa alcança maior arrecadação da história