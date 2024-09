RubyPlay firma acordo com a brasileira Cactus Gaming para ampliar presença na América Latina

A Cactus passará a ofertar os cerca de 80 jogos originais da RubyPlay.

A desenvolvedora do jogos de cassino online RubyPlay firmou um acordo com a Cactus Gaming, uma empresa brasileira que oferece soluções para plataformas de iGaming. Com a parceria, os iGames da Ruby poderão ser acessados por mais usuários de casas de apostas na América Latina.

A Cactus passará a ofertar a seus clientes, jogos populares como Diamond Explosion 7s, Mayan Cache, Immortal Ways Buffalo e Go High Panda, entre os cerca de 80 jogos originais da RubyPlay. A companhia brasileira fornece soluções para mais de 50 plataformas da LatAm.

“Esta colaboração representa uma grande oportunidade para estendermos nossa presença no mercado brasileiro, logo após uma série de acordos de parceria para nós na região. Estamos ansiosos para integrar nosso premiado catálogo de jogos na plataforma da Cactus Gaming e ver como seus parceiros operadores e seus clientes interagem com nosso portfólio”, disse Eyal Loz, diretor de produtos da RubyPlay.

O vice-presidente comercial da Cactus Gaming, Tiago Carneiro, também comentou sobre a parceria: “Estamos entusiasmados pela parceria com a RubyPlay, reafirmando nossa dedicação em expandir nossa presença na América Latina ao lado dos principais provedores do setor. Esta parceria estratégica expandirá a oferta para nossos parceiros operadores, melhorando, em última análise, a experiência de apostas e jogos para jogadores em todo o continente, fornecendo a eles o conteúdo mais inovador e emocionante”.

Recentemente, a RubyPlay firmou parceria com operadoras de apostas que atuam no Brasil, como a Aposta Ganha, Betano e Betsul.

