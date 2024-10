Rio Jogos: Operadora de iGaming patrocina o Fight Music Show 5

O tetracampeão mundial de boxe Popó fez a luta principal do evento.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Rio Jogos foi a patrocinadora oficial do Fight Music Show (FMS) 5, um evento que misturou lutas de exibição entre influenciadores digitais com outras modalidades esportivas. A quinta edição do FMS foi realizada no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, no último sábado (12).

O evento teve como luta principal, o confronto entre os boxeadores Acelino “Popó” Freitas contra o argentino Jorge “El Chino” Miranda. Também estiveram entre os competidores presentes os cantores Nego do Borel e MC Livinho, os boxeadores Esquiva Falcão e Morramad Araújo, além de influenciadores fitness e outras celebridades.

O FMS 5 teve ainda outras atrações além das lutas. Nos intervalos de cada combate, houve desafios de futebol de mesa com disputas entre Sean Garnier, Zé Roberto, Raquel Freestyle, Giuli Araki, Sérgio Bertoluci e Benjamin Bertoluci.

A Rio Jogos é uma operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online que opera com a certificação da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). A empresa adquiriu os naming rights do FMS 5 e levou 20 influenciadores digitais para fazer a cobertura do evento nas redes sociais.

“Nosso objetivo é fazer da Rio Jogos a maior plataforma de apostas do Brasil. Acreditamos que isso representa uma nova forma de entretenimento e, por isso, unimos forças com o FMS para potencializar essa experiência”, afirmou Alexandre Guedes, o presidente do Rio Jogos

“Escolhemos a Rio Jogos devido à idoneidade do trabalho da empresa, além de a casa de apostas ser licenciada no Brasil. Apesar de ter muita demanda de patrocinadores, optei por uma das empresas mais sérias do mercado”, disse Mamá Brito, o presidente do Fight Music Show.

A Rio Jogos faz parte das plataformas licenciadas pela Loterj. A lista completa contém:

Bestbet.com.br

Betvip.com

Caesarsports.com.br

Esportesdasorte.com

Ganhabet.com

Lotolegal.com.br

Marjosports.com.br

Onabet.com

Pixbet.com

Pixhora.com

Riojogos.com

Vaidebet.com

Veja também: Operadora Rio Jogos repagina a identidade visual