Prêmio Kwai 2024: operadora de apostas H2bet será uma das patrocinadoras do evento

Premiação homenageia produtores de conteúdo da plataforma de vídeos.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas H2bet firmou um acordo para ser um dos patrocinadores do Prêmio Kwai 2024, que premia os melhores criadores de conteúdo da plataforma de vídeos. O evento será realizado na noite desta quarta-feira (30), no Vibra São Paulo, na capital paulista. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo Kwai e os melhores momentos serão exibidos pelo SBT.

O Prêmio Kwai 2024 devem entregar troféus em 14 categorias, entre elas estão os destaques para celebridades, atores e atrizes, entretenimento, comédia, jogos de videogames, streamers, gastronomia, pets, esportes, moda e beleza, música, entre outras formas de conteúdo.

A casa de apostas H2bet promete proporcionar experiências customizadas na entrada dos convidados. A empresa de jogos é uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

O Grupo H2 começou, há 16 anos, atuando no segmento do poker. A empresa tem clubes de poker em cidades como São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Campinas (SP). Em 2022, a empresa decidiu criar a própria plataforma de apostas esportivas e jogos online, a H2bet.

Além da parceria com o Kwai, o H2bet patrocina, o podcast Podpah, a transmissão da Eurocopa na CazéTV, a Batalha da Aldeia, o Campeonato Brasileiro de Squash, entre outras competições e eventos musicais. Alguns dos embaixadores da marca são o jogador de futebol Marcelo e os apresentadores Igão e Mítico.

