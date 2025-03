Pragmatic Play Sports lança apostas em corridas de galgos

Pragmatic Play entrou no mercado de apostas esportivas com a marca Pragmatic Play Sports (Imagem: Divulgação)

Novo produto oferece mais de 100.000 eventos ao vivo por ano e amplia presença da Pragmatic Play Sports no setor de apostas.

Comunicado de imprensa.-A Pragmatic Play Sports, fornecedora de produtos de apostas esportivas, anunciou o lançamento de apostas em corridas de galgos, ampliando seu portfólio de eventos ao vivo.

Com essa novidade, operadores e clientes terão acesso a mais de 100.000 eventos de corrida de galgos ao vivo por ano, cobrindo mais de 80 pistas ao redor do mundo. O novo produto também inclui um cartão de corrida detalhado, com dados de desempenho dos cães nas seis corridas anteriores.

A Pragmatic Play entrou no mercado de apostas esportivas no final de 2023, lançando sua plataforma por meio da DAZN Bet na Espanha. Agora, sob a marca Pragmatic Play Sports, a solução oferece um design personalizável, acesso a dados oficiais ao vivo e um conjunto completo de serviços gerenciados.

As corridas de galgos têm forte presença no Reino Unido, um dos mercados de apostas esportivas mais estabelecidos. A empresa segue focada na expansão do conteúdo e do alcance de sua oferta, buscando impulsionar o crescimento e a competitividade dos operadores.

Gareth Crook, SVP de Esportes na Pragmatic Play, comentou: “Corridas de galgos são um mercado-chave para operadores de apostas esportivas no Reino Unido e além, então estamos felizes em anunciar sua adição ao estábulo Pragmatic Play Sports. Após o lançamento dos mercados de corridas de cavalos e jogadores de futebol no final do ano passado, as corridas de galgos lideram uma linha emocionante de novos produtos e serviços chegando em 2025.”

