Play’n GO lança Myth of Dead, novo slot inspirado no Egito Antigo

Jogo traz mecânicas inéditas, incluindo rodadas grátis aprimoradas e progressão com multiplicadores

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO anunciou o lançamento de Myth of Dead, um novo jogo de slot com temática do Egito Antigo. O título, que apresenta uma grade de cinco rolos, três fileiras e 10 linhas de pagamento, explora mitos e riquezas da antiguidade, introduzindo mecânicas inéditas à categoria.

Entre os principais recursos está o Wild Re-Spin, que pode ser ativado aleatoriamente no jogo base e concede prêmios instantâneos ligados aos símbolos dos deuses. No modo de rodadas grátis, um dos quatro aprimoramentos é escolhido aleatoriamente para modificar a jogabilidade, podendo aumentar a frequência dos símbolos, conceder giros adicionais ou elevar os multiplicadores de prêmio.

O jogo também conta com o Caminho da Coroação, uma funcionalidade em que os jogadores coletam símbolos Wild para avançar na trilha, desbloqueando rodadas extras e multiplicadores progressivos.

De acordo com George Olekszy, chefe de retenção de jogos da Play’n GO. “Myth of Dead traz algo novo, sem perder o fascínio atemporal da mitologia egípcia. Criamos este jogo para entreter e desafiar os jogadores com uma jogabilidade estruturada e recursos recompensadores. É um título do qual temos muito orgulho.”

O lançamento se soma ao portfólio da desenvolvedora, que já conta com outros títulos inspirados no Egito Antigo, como Legacy of Dead e Rise of Dead.