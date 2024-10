Clube paulista deve R$ 21,4 milhões para a empresa de apostas online por conta de quebra de contrato.

São Paulo.- A Justiça de São Paulo ordenou o bloqueio imediato de valores nas contas do Corinthians devido ao não cumprimento de um acordo entre o clube e a ex-patrocinadora Pixbet. O montante que o Timão deve à instituição é de R$ 21,4 milhões.

A empresa estava posicionada na omoplata da camisa do time masculino do Corinthians até o final de 2023, mas seu contrato com o clube foi encerrado com a entrada da VaideBet, que foi a patrocinadora master de janeiro a junho deste ano.

Em fevereiro, o Corinthians firmou um acordo com a Pixbet, que cobrava mais de R$ 40 milhões do clube na Justiça, incluindo R$ 20 milhões por multa rescisória e R$ 20 milhões pela devolução das luvas pagas ao clube.

Corinthians encerrou contrato coma PixBet pata fechar acordo com a VeideBet (Foto: Jozzu- Agência Corinthians)

Ficou acordado que o Corinthians pagaria o valor total em parcelas até o início de 2025, sendo uma de R$ 6 milhões em fevereiro e mais 11 de R$ 3,1 milhões. No entanto, o clube não seguiu o cronograma do acordo, quitando apenas as primeiras seis parcelas. A informação foi primeiramente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Veja também:12 vezes sem juros: Corinthians tenta parcelar dívida com o site de apostas Pixbet

“O Corinthians deixou de pagar a partir da sétima parcela, o que nos levou a retomar a execução para cobrar as parcelas em aberto, além de multas e honorários advocatícios”, disse o advogado Nelson Wilians, representante da Pixbet.

“A ação tem como objetivo assegurar o cumprimento integral dos direitos da Pixbet, conforme estipulado no contrato”, complementou Nelson.

A Gazeta Esportiva tentou contato com o Corinthians, mas não recebeu resposta até a publicação da matéria.

Entenda o caso

A dívida do Corinthians com a Pixbet é resultado da quebra de contrato por parte do Timão, devido a cláusulas de exclusividade no acordo, as quais atribuíam à empresa o status de patrocinador exclusivo do clube paulista no âmbito das apostas esportivas.

A Pixbet pagou R$ 30 milhões em luvas ao Corinthians por um contrato de três anos, firmado em dezembro de 2022, garantindo exclusividade na camisa para empresas do setor de apostas.

No final de 2023, a Pixbet propôs pagar R$ 75 milhões por ano ao Corinthians para mudar sua marca da omoplata para o espaço principal da camisa, como patrocinadora máster. Durante as negociações, o clube passou por uma eleição, com Duilio Monteiro Alves sendo sucedido por Augusto Melo.

Veja também: Corinthians apresenta oficialmente a Esportes da Sorte como a nova patrocinadora máster



Após a posse de Augusto Melo, as negociações com a Pixbet foram encerradas a seu pedido. Em 7 de janeiro, Melo anunciou um acordo com a VaideBet, que pagaria R$ 120 milhões anuais por três temporadas, além de R$ 10 milhões em luvas.

Com a quebra do contrato, o valor da dívida do Corinthians com a empresa de apostas ficou em torno de R$ 40 milhões referente a rescisão de contrato (R$ 20 milhões) e a devolução do valor proporcional das luvas recebidas (R$ 20 milhões).

Na época, o presidente Augusto Melo indicou que a VaideBet assumiria a indenização, mas a assessoria do dirigente esclareceu que houve um mal-entendido. E a informação correta é que o Corinthians precisaria assumir o compromisso financeiro.

Depois de negociações, as instituições entraram em um acordo, em que o Corinthians realizaria o pagamento da dívida de forma parcelada.