Phyllyp Sedicias: “WA.Technology está na vanguarda do Brasil, impulsionando a inovação e estabelecendo novos padrões de excelência”

O diretor Brasil da WA.Technology discute as novidades da empresa e a visão da companhia para o futuro do iGaming no Brasil.

Entrevista exclusiva.- O mercado brasileiro de iGaming tem potencial para ser a maior jurisdição regulamentada do mundo e esse tema foi abordado por Phyllyp Sedicias, diretor Brasil da WA.Technology, durante uma entrevista exclusiva concedida à Focus Gaming News. Antes da participação da empresa no SBC Summit no Rio, o executivo discutiu a abordagem única da empresa, a plataforma mais recente e a visão da companhia para o futuro do iGaming no Brasil.

A WA.Technology vem conquistando avanços significativos no mercado brasileiro. Qual é o segredo do sucesso da empresa?

Nosso sucesso no Brasil se resume a alguns fatores-chave. Primeiro, temos um profundo conhecimento do mercado local. Nossa equipe é formada por especialistas brasileiros que conhecem as nuances do cenário regulatório, preferências dos jogadores e considerações culturais. Em segundo lugar, estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas. Não acreditamos em uma abordagem única para todos.

Nossas plataformas são projetadas para atender às necessidades específicas de cada cliente. Por fim, investimos fortemente em tecnologia. Estamos constantemente inovando e desenvolvendo novos recursos para aprimorar a experiência do jogador e impulsionar o sucesso do operador.

Conte-nos mais sobre a plataforma mais recente de vocês. O que a torna tão especial?

Nossa nova plataforma é um divisor de águas para as operadoras brasileiras. É uma das primeiras plataformas verdadeiramente nativas disponíveis, o que significa que foi construída do zero especificamente para o mercado brasileiro. Isto permite níveis incomparáveis ​​de personalização e localização. Por exemplo, integramos recursos avançados de CRM que permitem às operadoras criar promoções altamente direcionadas aos jogadores, resultando em taxas de conversão significativamente melhores. Os primeiros resultados dos testes com nossos clientes foram extremamente encorajadores.

O ambiente regulatório do Brasil é complexo. Como a WA.Technology ajuda as operadoras a enfrentar esses desafios?

Navegar pelo cenário regulatório no Brasil pode ser assustador. É aí que entra nossa expertise. Contamos com uma equipe dedicada, incluindo um diretor de Regulação Brasileiro, que trabalha em estreita colaboração com órgãos governamentais e agências reguladoras.

Ajudamos nossos clientes a compreender os requisitos, garantir a conformidade e defender um ambiente regulatório que promova a proteção dos jogadores e o crescimento dos negócios. Também fomos uma das primeiras empresas a receber autorização para operar no Brasil, o que diz muito sobre nossa

compromisso com o cumprimento das regras.

Qual é o papel da personalização nas ofertas da sua plataforma?

A personalização está no centro da nossa filosofia. Entendemos que cada operador é diferente, com objetivos e públicos-alvo únicos. É por isso que não oferecemos soluções white label. Em vez disso, trabalhamos em estreita colaboração com cada cliente para desenvolver uma plataforma que se se alinhe perfeitamente às suas necessidades específicas. Essa abordagem personalizada permite que as operadoras criem experiências verdadeiramente envolventes que repercutam em seus jogadores.

Olhando para o futuro, quais são os planos de expansão da WA.Technology?

Embora o Brasil continue a ser um dos focos principais, também procuramos expandir o nosso alcance em toda a América Latina e além, pois não tenho dúvidas de que estará no topo da agenda dos operadores brasileiros.

Vemos oportunidades significativas para os operadores em mercados como o Equador e o Chile, bem como em regiões de língua portuguesa na África. Moçambique e Angola são grandes exemplos disso, dada a dimensão da sua população e da sua economia. Claro, estamos comprometidos em apoiar nossos clientes à medida que eles se expandem para novos territórios, fornecendo-lhes as ferramentas

e experiências que eles precisam para ter sucesso. Não podemos subestimar a importância da regulamentação do Brasil e os efeitos indiretos que ela terá na expansão global.

Qual é a sua visão para a WA.Technology em 2025 e nos próximos anos?

Nossa visão é solidificar nossa posição como fornecedor líder de plataformas iGaming no Brasil e continuar expandindo como um player verdadeiramente dominante em outros mercados emergentes. Conseguiremos isso continuando a investir em tecnologia, promovendo relacionamentos sólidos com nossos clientes e permanecendo à frente da curva em termos de desenvolvimentos regulatórios. Estamos confiantes de que 2025 será um ano crucial para a WA.Technology e estamos muito entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente, dado todo o trabalho árduo que realizamos nos últimos anos.

Veja também: WA.Technology apresentará credenciais de liderança do Brasil no SBC Summit Rio 2025