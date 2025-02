WA.Technology apresentará credenciais de liderança do Brasil no SBC Summit Rio 2025

Fornecedor já se estabeleceu como parceiro de plataforma B2B de referência para algumas das maiores marcas do Brasil

Comunicado de imprensa.- A WA.Technology, provedora de soluções B2B iGaming e parceira de algumas das principais operadoras do Brasil, apresentará suas últimas inovações projetadas para o mercado brasileiro no SBC Summit Rio 2025, no estande B290.

Estabelecida na América Latina como uma das provedoras B2B, a WA.Technology tem parceria com muitas das maiores marcas do Brasil, além de ser uma das primeiras grandes fornecedoras a receber as certificações necessárias para ser lançada no Brasil no início de 2025.

Com uma equipe local estabelecida no Brasil e um escritório em Recife, a WA.Technology usou duas décadas de experiência para desenvolver sua mais recente rodada de produtos com foco no Brasil, que serão exibidos no estande B290.

O lançamento de destaque da empresa em 2024 e 2025, o Pick’Em Player Props, já provou ser uma ferramenta de aquisição, engajamento e retenção de destaque para operadoras focadas no Brasil e será essencial para qualquer operadora que queira deixar sua marca no mercado.

Combinando fantasia e apostas esportivas, o Pick’Em Player Props da WA.Technology dá aos jogadores a chance de testar seus conhecimentos esportivos prevendo desempenhos individuais dos jogadores – capturando a crescente popularidade das apostas em adereços de jogadores, bem como o amor dos brasileiros pelo futebol.

Em segundo lugar, estará o popular vertical WA.Lottery da WA.Technology. Os parceiros da WA.Technology agora podem integrar o produto de loteria recém-atualizado do provedor diretamente em seu cassino online ou apostas esportivas por meio de uma integração de carteira perfeita.

Representando outra ferramenta de aquisição de alto desempenho para todos os parceiros, os jogadores podem acessar mais de 70 dos maiores formatos de loteria do mundo, incluindo prêmios semanais de US$ 100 milhões (R$ 500 milhões) em todos os sorteios latino-americanos e brasileiros.

Jogos de loteria muito populares dos EUA, como Powerball e Megamillions, também estão disponíveis, com prêmios acumulados que ultrapassam US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões)

Comentando sobre os planos da WA.Technology para se tornar uma verdadeira líder no mercado regulamentado do Brasil:

“Não estamos falando apenas do Brasil – estamos investidos nele. Com equipes e escritórios locais no Brasil e na América Latina, entendemos as nuances do mercado e o que os jogadores querem. Nossos Pick’Em Player Props e WA.Lottery atualizados são projetados para dar aos nossos parceiros uma vantagem competitiva”, destacou a provedora em comunicado.

“Visite-nos no Stand B290 para ver como podemos ajudar você a se tornar um verdadeiro líder de mercado com nossa experiência e conhecimento inigualáveis. Temos planos incrivelmente empolgantes para este ano – e podemos prometer que, com uma verdadeira reputação de excelência, estamos aqui para ser os melhores”, convidou.