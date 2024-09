Para ANJL, restringir a publicidade das apostas só beneficia o mercado ilegal

Países da Europa que promoveram restrições a propagandas de apostas causaram crescimento do mercado ilegal.

Entidade acredita que a comunicação efetiva auxilia os apostadores a diferenciar plataformas legais de irregulares.

O presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), Plínio Lemos Jorge, publicou um artigo na Folha de S. Paulo sobre as restrições à publicidade das apostas esportivas. Apesar de setores da sociedade cobrarem medidas mais severas, Lemos acredita que isso só beneficiaria o mercado ilegal.

De acordo com o presidente da ANJL, proibir a publicidade impediria que a atividade ficasse mais clara para os apostadores e para o mercado. Isso, na visão do executivo, fortaleceria o jogo ilegal. “O único caminho é a boa regulamentação, para que a parcela correta do mercado seja a maior parte dele”, afirmou.

Lemos comentou sobre medidas semelhantes na Europa. Na Itália, a publicidade foi proibida há anos, o público tem dificuldade de diferenciar qual empresa está regulamentada ou não e o resultado foi que 75% das apostas atualmente são realizadas em operações irregulares.

Na Alemanha e na França, que possuem restrições de publicidade, tem mais de 50% das apostas de forma irregular. O presidente da ANJL argumenta que só a comunicação efetiva pode auxiliar os apostadores a compreender se estão de fato em plataformas licenciadas.

“O Brasil precisa seguir esse caminho. Não há como educar os apostadores sem publicidade adequada. Esconder ou negar a existência das bets significa deixar milhões de apostadores na escuridão”, conclui Lemos Jorge.

