Mega-Sena acumulada: saiba o valor que pode ser pago no sorteio desta terça-feira (26)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.799, sorteado no último sábado (23).

Nesta terça-feira (26), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 2800, em São Paulo, às 20h. O prêmio estimado é de R$ 55 milhões (USD 9,47 milhões). Para levar a bolada para casa, é preciso acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até às 19h desta terça-feira, nas agências lotéricas ou pela internet. O valor do bilhete simples custa R$5 (USD 0,86).

No último sorteio, realizado no sábado (23), os números sorteadas foram: 01-31-38-40-45-60. 53 apostas acertaram cinco dezenas e levaram cerca de R$ 71 mil (USD 12 mil).

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada começaram a ser feitas no último dia 11. Este ano, a Caixa estima a maior premiação do concurso, com cerca de R$600 milhões (USD 103 milhões).

O recorde da premiação até o momento é de R$ 588,8 milhões (USD 102 mi), entregue na Mega da Virada de 2023. Na ocasião, cinco apostas acertaram as seis dezenas e cada uma ficou com cerca de R$ 117 milhões (USD 20,27 mi). Para o concurso de 2024, a procura é ainda maior e deve superar os R$ 600 milhões a medida que se aproximar o dia 31 de dezembro, data do sorteio.

Com o início das vendas para a Mega da Virada, os apostadores podem adquirir as cartelas desse certame ou dos demais sorteios regulares da Mega-Sena que devem ocorrer até o final do ano. Os sorteios que acumularem até lá, vão contribuir para aumentar o prêmio do concurso especial.