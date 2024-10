Sportradar amplia parceria com a NBA e lança novas ferramentas de engajamento de fãs com visualizações 3D e IA

Novidades proporcionam experiências mais imersivas e interativas, além de permitir maior personalização e engajamento dos fãs da NBA.

Comunicado de imprensa.- A Sportradar expande sua parceria com a NBA nesta temporada com o lançamento de uma série de soluções para engajar os fãs, alimentando a paixão dos dois bilhões de seguidores da liga ao redor do mundo. Esses novos produtos marcam a próxima etapa na evolução do consumo de basquete, beneficiando não apenas a NBA, mas também operadores e parceiros de mídia que buscam aproveitar a empolgação em torno de um dos esportes mais assistidos e apostados globalmente.

Com sua tecnologia própria de Inteligência Artificial (IA), a Sportradar lança uma suíte de produtos de última geração para a NBA, utilizando todo o conteúdo oficial da liga, incluindo dados de skeleton tracking (rastreamento da movimentação dos atletas). A Sportradar processa centenas de milhares de pontos de dados em cada jogo, permitindo o desenvolvimento ágil de produtos que redefinem os padrões de engajamento dos fãs, além de criar novas fontes de receita para a NBA, seus parceiros e clientes.

Virtualized Live Match Tracker: Esta ferramenta usa visão computacional para transformar os dados

oficiais da NBA em tempo real em visualizações 3D, apresentadas em uma transmissão hiperpersonalizada, com ângulos de visão ajustáveis. Isso proporciona uma experiência imersiva que mantém os fãs conectados ao aplicativo de apostas, enquanto são oferecidas oportunidades de apostas ao vivo.

4Sight Streaming : Lançado inicialmente para o tênis e agora disponível para o basquete, o 4Sight Streaming gera sobreposições animadas e insights acionáveis ao processar um volume incomparável de dados detalhados. A solução oferece uma experiência de visualização enriquecida, capaz de prever desfechos prováveis de um jogo, permitindo que os fãs façam apostas em tempo real com mais confiança.

: Lançado inicialmente para o tênis e agora disponível para o basquete, o 4Sight Streaming gera sobreposições animadas e insights acionáveis ao processar um volume incomparável de dados detalhados. A solução oferece uma experiência de visualização enriquecida, capaz de prever desfechos prováveis de um jogo, permitindo que os fãs façam apostas em tempo real com mais confiança. Visualizações Avançadas da NBA : Com gráficos e animações interativas, essas visualizações utilizam dados de rastreamento skeleton tracking em tempo real para criar conteúdo envolvente, como animações 3D, mapas de calor e métricas de desempenho dos jogadores, aprimorando a análise dos jogos e oferecendo suporte dinâmico para a cobertura midiática da ação em quadra.

: Com gráficos e animações interativas, essas visualizações utilizam dados de rastreamento skeleton tracking em tempo real para criar conteúdo envolvente, como animações 3D, mapas de calor e métricas de desempenho dos jogadores, aprimorando a análise dos jogos e oferecendo suporte dinâmico para a cobertura midiática da ação em quadra. emBET: Após seu lançamento bem-sucedido no NBA League Pass no início deste ano, o emBET agora permite que os apostadores monitorem suas apostas em tempo real e está disponível em uma gama de dispositivos, incluindo smart TVs e dispositivos Android, ampliando as oportunidades para uma experiência interativa de visualização e apostas.

Eric Conrad, EVP de Direitos & Parcerias Estratégicas – EUA & Latam, Sportradar, declarou: “A Sportradar está comprometida em fortalecer nossa parceria de longa data com a NBA, enquanto apoia operadores de apostas e empresas de mídia a aproveitarem a popularidade global da maior liga de basquete do mundo. A tecnologia proprietária da Sportradar, apoiada pelo uso de IA avançada em dados profundos, continua a reinventar a forma como os fãs interagem com a NBA. Estamos ansiosos pelo futuro, impulsionados pela nossa constante inovação.”

