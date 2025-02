Mais 45 dias: presidente do Senado prorroga a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas

A pedido do senador Kajuru, os trabalhos da CPI devem seguir até o dia 1º de abril.

Brasília.- O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), confirmou a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas por mais 45 dias. A extensão da apuração foi um pedido do presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Originalmente, a Comissão deveria ter concluído no dia 15 de fevereiro, mas agora o novo prazo para encerrar os trabalhos é 1º de abril. A justificativa apresentada por Kajuru para prorrogar a CPI foi a de que não houve quórum mínimo de seis senadores para as reuniões da semana passada.

De acordo com o que publicou a Agência Senado, o colegiado da CPI vai esperar o julgamento do jogador de futebol Lucas Paquetá, na Inglaterra, e a extradição do empresário William Rogatto, conhecido como “rei do rebaixamento”, para que o senador Romário (PL-RJ) apresente o relatório final da comissão.

Paquetá deve participar de uma audiência com a Federação Inglesa de Futebol (FA), no mês de março, para esclarecer a suspeita de ele ter tomado cartões amarelos de propósito em jogos da Premier League para beneficiar apostadores.

O empresário William Pereira Rogatto, está preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desde novembro. Ele é suspeito de manipular resultados de partidas e campeonatos e já foi ouvido pela CPI em outubro, através de uma audiência virtual. Segundo Kajuru, o empresário deve ser extraditado em breve para o Brasil.

“Começaram a chegar novas informações para nós. A certeza de que a federação inglesa vai julgar o Paquetá na primeira semana de março. E o fato mais importante é a chegada, até a primeira quinzena de março no Brasil, do empresário extraditado, réu confesso corrupto, que falou publicamente a nós na CPI que recebeu R$ 300 milhões com manipulação de resultados, e que rebaixou 42 times do futebol brasileiro”, disse Kajuru à Agência Senado.

“Willian Rogatto está preso em Dubai. Consequentemente, ao voltar ao Brasil, a Polícia Federal nos garantiu que ele chega aqui em Brasília e, no dia seguinte, virá à nossa CPI no Senado para ratificar o que prometeu da última vez. Ele nos entregaria um computador com tudo o que ainda não revelou, além de novas documentações que ele também nunca revelou, mostrando os ‘tubarões’ envolvidos”, complementou o senador.

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas foi criada em abril de 2024 com o objetivo de investigar denúncias e suspeitas de condutas ilegais de atletas, dirigentes, apostadores e empresas de apostas que possivelmente manipularam partidas do futebol brasileiro.

