Loteria mais difícil do Brasil: +Milionária acumula e vai a R$ 11,5 milhões

Ninguém acertou o prêmio máximo, mas 18 apostas acertaram a premiação secundária.

São Paulo.- A Loterias Caixa realizou na noite desta quarta-feira (18), em São Paulo (SP), o sorteio do concurso 182 da +Milionária, a loteria mais difícil do Brasil. Ninguém ganhou o prêmio máximo, correspondente à combinação de seis dezenas e dois trevos, e o próximo certame acumulou para R$ 11,5 milhões (USD 2 milhões).

Entretanto, de acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), 18 apostas ganharam o prêmio secundário, o que corresponde a cinco dezenas e um ou nenhum trevo. Esses “sortudos” vão levar cerca de R$ 12,6 mil (USD 2.300) cada um.

No sorteio desta quarta-feira (18), as dezenas sorteadas foram 01 – 11 – 18 – 29 – 38 – 50 e os trevos sorteados foram 1 e 3. Também houve milhares de apostadores que vão receber entre R$ 6 e R$ 1.476,04. O próximo concurso da +Milionária será no sábado (21).

A +Milionária é considerada a modalidade lotérica mais difícil do país porque o apostador deve escolher seis dezenas entre 50 disponíveis e ainda dois “trevos” entre seis opções. A probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em 230 milhões, mais improvável, por exemplo, do que a Mega-Sena, que é de uma em 50 milhões.

A modalidade lotérica foi criada em 2022 como parte das comemorações dos 60 anos das Loterias Caixa. Lançada com uma forma de atrair o público por conta de premiações elevadas. Até hoje, apenas uma pessoa conseguiu acertar as seis dezenas e os dois trevos de um sorteio.

Um apostador de Manaus (AM) acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 166 da +Milionária, ganhando um prêmio de R$ 249.094.227,14. O sorteio aconteceu no dia 24 de julho.

A Caixa estima que as vendas da +Milionária possam render um faturamento de mais de R$ 2,5 bilhões até o final do ano. A modalidade lotérica foi desenvolvida baseando-se em jogos existentes nos Estados Unidos e Europa.