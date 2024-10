Licença garantida: ViaBet cumpre requisitos e vira a 15ª operadora licenciada pela Loterj

Além da ViaBet, empresas como a Esporte da Sorte foram licenciadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro .

Rio de Janeiro.- A Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) anunciou que a operadora de apostas esportivas ViaBet obteve a licença estadual de atuação. A empresa passa a ser uma das 15 que tem a certificação da autarquia carioca.

Por ter cumprido todos os requisitos da Loterj, a ViaBet, mesmo não fazendo parte da lista de companhias do Ministério da Fazenda, ela está autorizada a seguir atuando no Brasil.

Além da ViaBet, as outras marcas de bets licenciadas junto à Loterj são BestBet, Betvip, Betpix 365, Caesars Sportsbook, Esportes da Sorte, GanhaBet, MarjoSports, Marjo Prêmios, Onabet, Pixbet, PixHora, Rio Jogos e VaideBet.

Regulamentação das bets no país

As plataformas de iGaming que se inscreveram na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda vão passar por diversas etapas de verificação se elas cumprem as exigências das portarias emitidas pelo governo federal.

As empresas que seguirem todas as normas e pagarem uma outorga de R$ 30 milhões (USD 5,3 milhões) poderão operar, a partir de 1º de janeiro de 2025, de forma regularizada no país. Elas terão que seguir permanentemente as regras de combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva, entre outras exigências.

