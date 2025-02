Legion Gold Victory!: Play’n GO lança novo slot inspirado no Império Romano

Novo jogo combina história e estratégia, com mecânicas como Gold Re-Spins, Mega Símbolos e prêmios de até 1000x a aposta.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO expandiu seu portfólio de slots com Legion Gold Victory!, um jogo ambientado no Império Romano. O título, lançado nesta quinta-feira (27), apresenta mecânicas dinâmicas, incluindo Mega Símbolos, Gold Re-Spins e moedas de prêmio instantâneas.

Com um design inspirado na Roma Antiga, o slot apresenta colunas de mármore, águias douradas e coroas de louros, reforçando a temática de conquistas e batalhas. A principal mecânica, Gold Re-Spins, permite aos jogadores coletar moedas para redefinir a grade e acumular prêmios, com um potencial máximo de 1000 vezes a aposta. Além disso, os Mega Símbolos 3×3 deslocam-se pelos rolos durante as rodadas grátis, ampliando as oportunidades de ganho.

“História e estratégia estão no coração do Legion Gold Victory!, e nós os integramos perfeitamente à mecânica do jogo. O recurso Gold Re-Spins, em particular, mantém os jogadores engajados com seu potencial de segurar e girar, enquanto os Mega Símbolos mutáveis trazem uma camada adicional de antecipação. É um slot criado para aqueles que amam a emoção de batalhas e aventuras antigas”, afirmou George Olekszy, chefe de retenção de jogos da Play’n GO.

Conforme comunicado enviado pela a empresa, inspirado em títulos como Gates of Troy e Rise of Olympus, o novo jogo aposta em uma “atmosfera épica e uma trilha sonora envolvente”, proporcionando aos jogadores a sensação de liderar uma legião à glória.