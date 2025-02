Quebrando os moldes: conheça as novas mecânicas da Play’n GO que estão sacudindo a indústria

A desenvolvedora de jogos de cassino online anunciou duas novas mecânicas de jogo para 2025.

Comunicado de imprensa.- A desenvolvedora de jogos de cassino online Play’n GO já anunciou duas novas mecânicas de jogo para 2025, à medida que acelera seu impulso de inovação. Conversamos com o chefe de retenção de jogos da Play’n GO, George Olekszy, para saber mais.

Durante duas décadas, o sucesso do Play’n GO foi construído sobre um conceito muito simples: os jogos de cassino precisam ser divertidos.

Em janeiro, durante o ICE Barcelona, o estúdio de jogos, que já criou inovações pioneiras no setor, como o slot de grade, estava ocupado mais uma vez revelando seu mais recente conjunto de novas mecânicas de jogo.

“Pode parecer que estou afirmando o óbvio quando digo que os jogos de cassino precisam ser divertidos. Mas, na verdade, isso vai contra grande parte da lógica histórica da nossa indústria, onde o foco tem sido encontrar maneiras de maximizar a receita dos jogadores no curto prazo”, disse o chefe de retenção de jogos da Play’n GO.

Para Olekszy, a companhia prospera quando é construída com tecnologia de ponta. Ele argumenta que é a razão pela qual os títulos da empresa têm uma repercussão tão forte entre os jogadores. “Quando um jogador escolhe um jogo da Play’n GO, ele sabe que está tendo uma ótima experiência, ganhando ou perdendo”, afirmou o executivo.

Segundo Olekszy, alcançar isso não é fácil. É necessário um esforço incessante de inovação para fornecer continuamente novas mecânicas de jogo pioneiras que mantenham os jogadores atentos. Na exposição em Barcelona, duas novas mecânicas de jogo da Play’n GO chamaram a atenção do público. Para o executivo da Play’n GO, essas tecnologias irão remodelar o cenário do iGaming em 2025 e nos próximos anos.

Liderando a onda de inovação

O primeiro game de destaque que deve ditar tendências é o Blitzways™. O primeiro jogo usando a mecânica Legacy of Gems Blitzways™ foi lançado durante o ICE Barcelona.

Blitzways™ reúne Dynamic Payways e um sistema Cluster Pay para criar algo completamente único. Os rolos podem expandir ou diminuir a cada giro, gerando milhares de maneiras potenciais de ganhar.

Outras mecânicas nesse sentido se mostraram populares entre os jogadores, mas o Blitzways™ elevou o patamar mais uma vez. O resultado é mais suspense, mais estratégia e uma progressão de jogo genuinamente convincente. Ele dá aos jogadores maior controle em um momento em que a jogabilidade passiva simplesmente não é suficiente.

“Queremos sempre desafiar as normas da indústria”, afirma Olekszy. “Não estamos satisfeitos com melhorias incrementais. Queremos mudar o jogo e fazer com que as pessoas pensem: ‘como é que eles descobriram isso?”

Redefinindo os jogos de colisão

A segunda grande inovação lançada pela Play’n GO este ano é o CrashBack, que redefine o gênero de jogos de colisão que se tornou incrivelmente popular em todo o mundo nos últimos anos.

CrashBack pega a emoção da jogabilidade em tempo real com a qual os fãs estão familiarizados e injeta uma camada extra. Isso significa que toda decisão tem peso.

A maioria dos jogos crash dá aos jogadores uma decisão: quando sacar. CrashBack apresenta um recurso de segunda chance inédito. Os jogadores podem entrar novamente na rodada usando os ganhos que já sacaram, adicionando uma dimensão totalmente nova.

Olekszy acredita que CrashBack irá redefinir o gênero crash. “Os jogos Crash têm sido um dos desenvolvimentos mais emocionantes no iGaming nos últimos anos, mas vimos uma oportunidade de evoluir o conceito”, explica ele. “Com o CrashBack, queríamos ir além da simples fórmula de ‘sacar ou colidir’ e adicionar algo que mantivesse os jogadores envolvidos por mais tempo.”

Inovação sem limites

Para George Olekszy, a Play’n GO sempre se posicionou na vanguarda da inovação em iGaming. Mas 2025 marca um ano particularmente decisivo para a empresa sueca.

Com o Blitzways™ revolucionando as formas de pagamento e o CrashBack adicionando um novo toque estratégico ao gênero crash, a empresa não está apenas repetindo as tendências existentes, está remodelando toda a experiência do jogador.

Segundo o executivo, o objetivo é claro: a inovação deve ser uma busca constante e não um avanço único. Blitzways™ e CrashBack são apenas o começo. Play’n GO tem mais por vir em 2025.

“A indústria avança rapidamente e as expectativas dos jogadores evoluem com a mesma rapidez”, disse Olekszy. “Se você não inova continuamente, você fica para trás. Vemos como nossa responsabilidade ultrapassar limites e desafiar o status quo. Não temos planos de desacelerar.”

“Podemos esperar que as inovações continuem chegando, mas o foco continua o mesmo: criar jogos que os jogadores simplesmente amem. Não apenas por algumas rodadas, mas a longo prazo”, finaliza o executivo.

Veja também: Play’n GO lança Myth of Dead, novo slot inspirado no Egito Antigo