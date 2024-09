Justiça de São Paulo determina bloqueio de sites de cassino online irregulares

Anatel foi comunicada para bloquear o acesso às plataformas.

São Paulo.- O juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da 35ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), determinou o bloqueio de 15 sites de jogos de cassino online considerados irregulares. A liminar foi publicada após o magistrado acatar o pedido da Associação em Defesa da Integridade e dos Direitos e Deveres nos Jogos e Apostas (Adeja).

De acordo com o que publicou a Folha de S. Paulo, a Adeja argumentou que essas plataformas, que oferecem slots semelhantes ao Fortune Tiger, conhecido popularmente como “Jogo do Tigrinho”, atuam sem um intermediador financeiro regularizado no Brasil, ou seja, as plataformas que lidam diretamente com o dinheiro dos apostadores não seguem o que manda a legislação brasileira.

O TJSP enviou um ofício à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), na sexta-feira (6), para que seja suspenso o acesso aos endereços irregulares. O juiz deu 15 dias para que as empresas investigadas se manifestem. “O perigo na demora reside nos danos, potenciais ou concretos, a que está exposta toda a coletividade de pessoas em razão da atuação das corrés junto a referidas plataformas de jogos de aposta”, escreveu Marzagão na liminar.

Ainda segundo a Folha de S. Paulo, desde 2023, cerca de 500 boletins de ocorrência foram registrados no estado por conta de perdas com jogos caça-níqueis virtuais. A reportagem do jornal entrou em contato com todas as empresas citadas na liminar judicial, mas não obteve resposta.

Lista de sites bloqueados pela Justiça de São Paulo:

cxxbet.com

hot777.com

7yjogo.com

fresh.casino

1993bet.com

4444king.com

7slots.casino

9f.com

afun.com

amuletobet.com

bbajogo.com

br678.com

iribet.com

ninecasino.com

x1jogo.com

