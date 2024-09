Jogo responsável como chave para certificação de software no Brasil

Max Trafimovich, CCO da SOFTSWISS, analisa o cenário regulatório do iGaming no Brasil.

Artigo de opinião.- O mercado brasileiro de iGaming é uma oportunidade tentadora, mas cumprir seu cenário regulatório requer uma análise cuidadosa. Um dos aspectos cruciais para nós, como fornecedores de software B2B, é tornar as nossas tecnologias compatíveis com os requisitos locais – não é fácil, requer tempo, mas vale a pena. A certificação não exige apenas regras e documentação, mas também implica uma certa abordagem do negócio, uma abordagem responsável. Então, vamos desenvolver mais sobre isso por partes.

Base de certificação

O processo de certificação no Brasil depende de um rigoroso método de registro que visa proteger jogadores e operadores contra riscos de fraude. O sistema exige o uso do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), o que ajuda a verificar identidades para evitar a criação de múltiplas contas e garantir dados pessoais precisos.

As regras da regulamentação provavelmente também adicionarão verificações mais rigorosas para KYC (sigla para “know your customer”, que em português significa “conheça o seu cliente”). Para ações como redefinição de senhas ou atualização de perfis, pode ser necessária verificação extra. Isto pode incluir testes de atividade que, por sua vez, exigirão atualizações para muitas plataformas.

Todas estas medidas permitem ao governo impedir o acesso de menores de idade aos jogos, proteger os jogadores auto-excluídos, rastrear o uso abusivo de bônus e monitorar o cumprimento das obrigações fiscais sobre os ganhos.

No entanto, o aspecto mais marcante do processo de certificação é o seu foco nos padrões de jogo responsável. Atualmente, os órgãos reguladores estão trabalhando em requisitos e ferramentas que devem ser perfeitamente integrados às plataformas, para controlar a atividade dos jogadores.

O jogo responsável como a melhor prática global

Para aqueles familiarizados com os padrões internacionais, as regulamentações de jogo responsável do Brasil não são novas. Muitos países, como o Reino Unido, Malta, Alemanha, Grécia e África do Sul, já implementaram sistemas semelhantes.

Nesses mercados, os operadores devem oferecer verificação de idade, verificação da veracidade das informações, opções de auto-exclusão e limites dos apostadores para promover ambientes de jogo seguros. Além disso, espera-se que os operadores monitorem a atividade dos jogadores, especialmente nos casos em que o comportamento de jogo indique danos potenciais, tais como sessões de jogo prolongadas ou depósitos elevados e suspeitos.

Isso significa que as empresas de iGaming já ativas em mercados regulamentados podem ter a infraestrutura necessária para atender às regulamentações brasileiras.

Práticas integradas de jogo responsável

A criação de um ambiente de jogo seguro vai além do cumprimento das exigências regulamentares – trata-se de salvaguardar o bem-estar dos jogadores e, ao mesmo tempo, promover a sustentabilidade a longo prazo para os operadores.

Na SOFTSWISS, temos um forte histórico de promoção de práticas de jogo responsável. Nossas iniciativas de proteção ao jogador incluem:

Treinamento de funcionários – Realizamos treinamentos abrangentes, tanto internos quanto externos, para nossos funcionários, para que eles interajam de forma eficaz com os jogadores. Por exemplo, os cursos recentes promovidos pela Betknowmore Global e pela RGF Malta enfatizaram a responsabilidade social, a comunicação eficaz e o incentivo à mudança comportamental.

Supervisão colaborativa – Envolvemos vários departamentos, como as equipes de Jogo Responsável, Combate à Lavagem de Dinheiro, VIP e Suporte ao Jogador, trabalhando juntos para monitorar o comportamento do apostador e identificar possíveis problemas.

Recursos para jogadores – Fornecemos links para serviços on-line internacionais que oferecem suporte e recursos gratuitos aos jogadores afetados pelo jogo. Isso inclui assistência na prevenção do suicídio e softwares como o BetBlocker, que bloqueia o acesso a sites de jogos de azar. Também estamos trabalhando para expandir nossa lista de organizações que ajudam no combate ao vício em jogos de azar.

Além disso, estamos desenvolvendo uma ferramenta própria de pontuação de risco, relacionada ao jogo responsável, que ajudará a tornar nossa atividade antifraude mais eficiente. Esta solução utiliza algoritmos de Machine Learning para identificar potenciais problemas em tempo real. Isto permitirá que os nossos especialistas em jogo responsável intervenham de forma proativa para evitar problemas.

Aprendendo com a abordagem regulatória do Brasil

A mudança do Brasil em direção à regulamentação ocorre em um momento em que a indústria de iGaming está se tornando mais diligente com a proteção dos jogadores. O rápido desenvolvimento do mercado levou à necessidade da adoção de medidas de jogo responsável.

Os países que agora avançam em direção à regulamentação local, como o Brasil, têm o benefício de aprender com as experiências de mercados mais maduros. Ao mesmo tempo, os países que exploram a regulamentação do mercado de iGaming podem obter insights ao testemunhar os contínuos desenvolvimentos regulatórios do Brasil.

Ao espelhar a liderança dos padrões internacionais e adotar as melhores práticas, o Brasil está estabelecendo um padrão elevado para a regulamentação do iGaming na América Latina. As empresas dispostas a cumprir estes requisitos técnicos e éticos não só prosperarão na região, mas também contribuirão para a saúde e legitimidade a longo prazo da indústria global de iGaming. É por isso que a SOFTSWISS está preparada para certificar a sua plataforma de cassino e as suas soluções de apostas esportivas com o objetivo de se tornar o primeiro fornecedor de software certificado no Brasil.

