Efeito da regulação: Betano comunica clientes sobre novo processo de verificação para adequação às novas regras de apostas

Casa de apostas está entre as marcas autorizadas para operar no Brasil até o final de 2024.

A Betano enviou uma mensagem importante aos seus clientes nesta semana, antecipando as mudanças que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, quando o mercado de apostas online no Brasil passará a ser oficialmente regulamentado. Por e-mail, a empresa anunciou que, em breve, enviará orientações sobre o novo processo de verificação de conta.

A empresa reforçou que seguir esses passos será necessário para manter as contas em conformidade com a nova regulamentação. A operadora sugere que todas as etapas sejam concluídas até 31 de dezembro, visando uma experiência de apostas segura e ininterrupta no novo cenário regulatório.

A empresa, que destaca ter sido a primeira a protocolar o pedido de autorização para operar no Brasil, tranquiliza os seus clientes informando que o processo de adequação será simples, e que a equipe da plataforma estará disponível para orientar os usuários em cada etapa.

Veja também: Betano participa de ação com mulheres em tratamento do câncer de mama

“Mas não se preocupe, para concluir o processo será necessário seguir apenas alguns passos simples e estaremos juntos em todas as etapas!”, diz o comunicado.

No e-mail, a Betano também disponibiliza um link para que os usuários possam acessar uma seção de perguntas frequentes sobre o tema e tirar dúvidas.

Veja o comunicado na íntegra

“Uma nova era para as apostas online começa no dia 01 de Janeiro de 2025! E a Betano, como primeiro operador a solicitar autorização para atuar no mercado brasileiro, também já largou na frente para garantir que o processo de transição aconteça de forma simples e rápida.

Nos próximos dias, você receberá as primeiras orientações sobre o novo processo de verificação e quais serão os passos necessários para garantir que a sua conta esteja em conformidade com a nova regulamentação. A conclusão de todas as etapas até 31 de dezembro ajudará a manter sua experiência de apostas segura e sem interrupções.

Mas não se preocupe, para concluir o processo será necessário seguir apenas alguns passos simples e estaremos juntos em todas as etapas!”