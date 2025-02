Giro da Semana – 28 de Fevereiro

Bem-vindo à mais recente edição do nosso Focus Gaming News Weekend Conversation Corner, uma exploração concisa das principais manchetes da semana que têm prendido a atenção do mundo. Enquanto destilamos o turbilhão de eventos em um resumo claro e focado, abordaremos as histórias pivô que moldaram a narrativa, influenciaram políticas e inflamaram discussões. Junte-se a nós enquanto peneiramos o ruído e apresentamos uma visão geral condensada dos desenvolvimentos críticos da semana, mantendo-o atualizado sobre o que realmente importa no mundo em constante evolução de hoje.

Fique informado, inspirado e continue jogando. Tenha um ótimo final de semana adiante!

Fernando Saffores – Fundador e CEO da Focus Gaming News

O ministro do Turismo, Celso Sabino, está otimista com a possibilidade de liberação dos cassinos físicos no Brasil ainda este ano. Ele defende a aprovação do Projeto de Lei 2234/22, que visa legalizar cassinos em resorts, bingos, jogo do bicho, apostas em corridas de cavalo e outros jogos de azar. Sabino acredita que a medida pode gerar empregos e aumentar a arrecadação de impostos. Apesar da oposição da bancada evangélica no Senado, o ministro argumenta que a questão não é religiosa, citando a presença de cassinos em países evangélicos. Ele discutiu a pauta com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e espera que o projeto seja votado em breve. A proposta prevê a instalação de cassinos em polos turísticos e complexos de lazer, como resorts e hotéis de alto padrão, além de embarcações marítimas.

A Secretaria de Prêmios e Apostas autorizou 13 sites de apostas a operar legalmente no Brasil. Até agora, 79 empresas têm alguma forma de licença para operar no país, totalizando 172 marcas de jogos online. Além das empresas licenciadas, outras 21 têm permissão temporária para operar enquanto resolvem pendências com a SPA. Empresas que não foram inicialmente contempladas pela Fazenda, mas obtiveram autorização judicial, também podem continuar oferecendo apostas e jogos online. A lista das marcas de bets autorizadas inclui Caesars, Betsson, Reals Bet, Ux, Netpix, Apostou, B1 Bet, BR Bet, BacanaPlay, PlayUZU, BR4BET, Gol de Bet e Loto Green. Confira mais detalhes no link.

O SBC Summit Rio 2025 começou no Rio de Janeiro com um recorde de público e a presença das principais empresas do setor de jogos. Com 15 mil participantes esperados, o evento aborda temas como regulamentação, boas práticas e marketing. Palestras e painéis discutem as mudanças regulatórias, as melhores práticas de conformidade e o papel dos influenciadores. Além disso, o evento conta com a presença de empresas renomadas do setor, como 1xBet, BetConstruct e Evolution. O SBC Summit Rio também inclui encontros paralelos, como o “Affiliate Leaders Summit” e o “Payment Expert Summit”. A Focus Gaming News é parceira de mídia do evento.

O presidente da CPI das Bets, senador Dr. Hiran, anunciou que os trabalhos da comissão serão retomados após o Carnaval. A investigação foca na influência dos jogos online no orçamento das famílias brasileiras e possíveis atividades criminosas das empresas do setor. Desde novembro, a CPI tem analisado informações recebidas sobre os investigados, com o objetivo de proteger a população, combater a evasão fiscal e garantir a destinação adequada dos recursos arrecadados. Além disso, a segurança dos integrantes da CPI tem sido reforçada pela Polícia Federal devido a ameaças recebidas, especialmente a relatora Soraya Thronicke e o presidente Dr. Hiran. A investigação envolve o crime organizado e influenciadores, inclusive menores de idade.

O Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar do ministro André Mendonça, suspendendo as operações da Loteria do Estado do Rio de Janeiro em outras unidades federativas do Brasil. Empresas de iGaming credenciadas pela Loterj não podem mais receber apostas de fora do Rio de Janeiro nem fazer publicidade em outras regiões do país. A decisão foi baseada na violação da Lei Federal 13.756/2018, que limita a atuação das empresas aos estados onde foram credenciadas. A votação teve dez votos a favor, uma abstenção e um ministro se declarou suspeito. A ACO 3.696 ainda será votada no plenário do STF. Até lá, a decisão liminar de Mendonça permanece em vigor.