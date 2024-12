Expansão da marca: Luck.bet anuncia o ator Caio Castro como embaixador

O ator é conhecido pelos papéis em novelas e outras produções de TV.

Mato Grosso.- A operadora de apostas esportivas Luck.bet anunciou o ator Caio Castro como embaixador da marca. Além da atuação, Castro é empresário e piloto e tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. O anúncio da parceria foi feito na terça-feira (10).

“As apostas fazem parte da nossa vida. Evitar falar sobre elas não é a melhor opção. Já recebi dezenas de contatos para representar companhias do meio, mas ainda não havia encontrado uma que estivesse alinhada com aquilo que acredito. Pude conversar um bom tempo com os gestores da Luck.bet e percebi que eu poderia contribuir de alguma forma nesse movimento. Aposta é diversão, não é investimento, e isso precisa ficar claro para as pessoas”, afirmou o ator.

A apresentação do embaixador contou com um coletiva de imprensa e a participação de representantes da empresa de apostas. Entre os temas bordados no evento, esteve o cenário atual das bets no Brasil e o jogo responsável.

“Ter o Caio Castro à frente deste projeto reforça a nossa missão de incentivar e debater o assunto com a seriedade que ele exige. Entender que as apostas são apenas entretenimento é algo fundamental. Precisamos de pessoas que entendam sobre a importância de promover o jogo responsável e que, assim como o Caio, falem com clareza sobre isso. A educação e a orientação são essenciais no nosso setor”, disse Feliphe Almeida, CTO da Luck.bet.

A casa de apostas foi fundada em 2021 na cidade de Cuiabá (MT). Para a expansão da marca, a empresa já patrocinou eventos e clubes esportivos. A companhia tem como outros embaixadores o rapper PKFreestyle e a jornalista Isa Pagliari.

A Luck.bet foi uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso pague a outorga de R$ 30 milhões (USD 4,9 mi) ao Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

