Evento musical em São Paulo: plataforma de apostas Betvip será a patrocinadora do “Arrocha Safadão”

A Betvip é uma das operadoras que conseguiu a certificação da Loterj.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas e jogos online Betvip foi confirmada como patrocinadora de um evento musical que será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), no dia 7 de dezembro. O festival “Arrocha Safadão” terá como principal atração o cantor Wesley Safadão.

Outros cantores que estarão presentes no festival são Heitor Costa, Natanzinho Lima, Kaelzinho Ferraz, Deivinho Novaes e Rafinha Bom de Verdade.

O festival Arrocha Safadão, além dessa edição na capital paulista, deve acontecer também eventos em Fortaleza (CE), na Arena Castelão, em 25 de janeiro, e em Salvador (BA), com local ainda não anunciado, no dia 8 de fevereiro do ano que vem.

A Betvip não está na relação das empresas de apostas que se inscreveu no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda. Entretanto, a companhia de iGaming obteve a licença da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar nessa unidade federativa e, com isso, pode seguir atuando no país.

