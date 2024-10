Empresa brasileira de pagamentos: Paag estará no SBC Summit Latinoamérica 2024

Evento deve contar com representantes da indústria de jogos de 20 países da América Latina.

A Paag, uma empresa brasileira de soluções financeiras para o setor de iGaming, confirmou presença no SBC Summit Latinoamérica 2024, que será realizado em Miami, Estados Unidos, nos dias 29 e 30. A conferência será no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

“Será mais uma oportunidade incrível de encontro e networking. Com a participação em mais uma edição do SBC Summit, a Paag dá aos principais nomes do mercado a chance de conhecer nossos produtos e como eles podem transformar a indústria em um momento tão importante”, comentou o CEO da Paag, João Fraga. No mês de setembro, a financeira participou do SBC Summit de Lisboa, em Portugal.

O evento de Miami tem a expectativa de reunir um público de mais de 4 mil executivos da indústria de iGaming de mais de 20 países da América Latina. A conferência terá mais de 400 afiliados, além de cerca de 200 palestrantes e 70 expositores. Os participantes do encontro terão a oportunidade de participar de workshops e mesas redondas.

A Paag estará presente no estande F71 da feira. Além de expor no SBC Summit Latinoamérica, a companhia concorre ao SBC Awards na categoria “Melhor Solução de Pagamentos“. A indicação aconteceu por conta do lançamento do produto Paag Payments.

“Para nós é uma honra ter um de nossos produtos concorrendo a esse prêmio, em um evento tão importante para o mercado. É um reconhecimento justo para o Payments, uma solução que construímos graças a um time de especialistas com experiência nas principais fintechs do mundo”, comentou o CEO da empresa.

