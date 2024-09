Embaixadora Betano: Adriana Galisteu é anunciada como nova garota-propaganda da marca

Galisteu é apresentadora da A Fazenda, programa patrocinado pela casa de apostas online.

A empresa de apostas Betano anunciou a apresentadora Adriane Galisteu como nova embaixadora da marca, visando fortalecer sua presença no entretenimento televisivo.

Com a parceria, Galisteu irá promover o entretenimento e a marca, além de participar de ativações sobre apostas esportivas e jogos online, promovendo a conscientização sobre jogo responsável.

Conforme publicação do Meio & Mensagem, o acordo com Galisteu, que inclui estratégia de conteúdo e influência, foi desenvolvido em parceria com a agência Wieden + Kennedy SP. O primeiro conteúdo da colaboração já foi lançado.

Veja também: Betano intensifica campanha no Campeonato Brasileiro para consolidar a marca

“O nosso compromisso é com o entretenimento, e trazer a Adriane para o time de embaixadores reforça a estratégia da marca e aumenta a presença no segmento. Temos certeza de que a sua autenticidade e trajetória estão alinhadas aos nossos valores. Será uma temporada bem interativa e divertida, em diferentes plataformas”, declarou a Betano, em comunicado oficial.

Vale lembrar que a Betano é patrocinadora da nova edição de A Fazenda 16, reality show da TV Record, apresentado pela Adriane Galisteu. O programa, que começou na segunda-feira (16), terá a empresa de apostas no quadro de patrocinadores pela terceira vez.

Nesta nova edição do programa, a Betano levará temas esportivos para o quarto dos peões, com uma decoração especial, além de exibir sua marca em atividades como a Prova do Fazendeiro, quadros patrocinados e ações de branded content.

Veja também: Betano lança ações de marketing nos intervalos dos jogos do Brasileirão

O programa conta com uma premiação total de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o vencedor e R$ 500 mil em prêmios extras. Serão 95 episódios apresentados pela nova embaixadora da Betano, exibidos de segunda a domingo.