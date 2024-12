EGT Digital estreia na IGI Expo em Florianópolis

A desenvolvedora e fornecedora búlgara estará no estande D20 apresentando seu portfólio de produtos.

Comunicado de imprensa.- A EGT Digital participará da iGaming and Gaming Expo (IGI Expo), que será realizada de 13 a 15 de dezembro na cidade brasileira de Florianópolis. Esta será a primeira edição do evento, que oferecerá uma plataforma de negócios e networking para profissionais, investidores e reguladores da região. A desenvolvedora e fornecedora búlgara de soluções para iGaming apresentará seu amplo portfólio de produtos no estande D20.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer a vasta gama de desenvolvimentos para cassinos da EGT Digital. Os jackpots de sucesso Bell Link, Clover Chance, High Cash e Single Progressive Jackpot, que atualmente incluem mais de 120 títulos desenvolvidos internamente, exibirão seus recursos envolventes, mostrando por que são favoritos entre jogadores de diversos mercados ao redor do mundo.

Entre os slots de melhor desempenho em exibição estarão Amazons’ Battle, Shining Crown e o premiado Sugar Duke. Além deles, o futuro lançamento temático de coquetéis, Fruity Shots (5×6), chamará atenção com multiplicadores que vão de x2 até impressionantes x500, além dos Toppling Reels, que prometem aumentar ainda mais a emoção do jogo, com prêmios ainda maiores.

A diversidade de jogos no estande será complementada pelos jogos instantâneos da empresa, que são a escolha preferida para os fãs de vitórias rápidas, graças ao design original e mecânicas que garantem uma experiência altamente envolvente.

A X-Nave, plataforma de apostas “tudo-em-um” da EGT Digital, também estará em exibição para apresentar as tecnologias e ferramentas necessárias para que os operadores construam e ampliem seus negócios online. Reconhecida pela sua grande flexibilidade, a plataforma inclui 4 módulos principais: Gaming Aggregator, CRM Engine, Sport Product e Payment Gateway. Cada módulo pode funcionar como parte de uma solução completa ou ser integrado a desenvolvimentos de terceiros.

O Gaming Aggregator apresentará sua ampla variedade de mais de 12.000 jogos de mais de 140 provedores populares. Os visitantes poderão conhecer funcionalidades como o Buy Bonus e a categoria de jogos Hot and Cold, que oferecem visualizações ao vivo do RTP dos jogos, além de ferramentas como o Recommendation Engine e o Casino as Widget, que permitem aos operadores criar conteúdos mais personalizados para seus clientes.

O CRM Engine demonstrará vários jogos e torneios, além de opções avançadas de segmentação de jogadores e ferramentas baseadas em IA/ML.

Os participantes também terão a oportunidade de explorar a rica cobertura de esportes e eSports oferecida pelo Sport Product da X-Nave. O módulo apresentará sua Customizable Tournament Page, que oferece navegação simplificada e uma experiência de apostas personalizada.

O Payment Gateway da EGT Digital exibirá sua ampla gama de métodos de pagamento, incluindo Open Banking. O módulo destacará seu design centrado no usuário, com opções como repetição de depósitos e seleção de bônus, combinadas com medidas de segurança aprimoradas.

“Estou muito feliz que um mercado com tanto potencial como o Brasil agora esteja aberto para oferecer conteúdos de jogos online de alta qualidade aos seus jogadores,” comentou Celina Guedes, Diretora Regional Brasil da EGT.

“Estou confiante de que nossos produtos rapidamente ganharão popularidade aqui, dados os excelentes resultados que obtivemos em vários países ao redor do mundo, incluindo a América Latina, que é uma das regiões de maior desempenho para nós. A IGI Expo nos dará uma oportunidade valiosa de nos apresentarmos aos operadores, jogadores e especialistas do setor no Brasil. A EGT Digital terá o maior estande da exposição, onde aguardaremos nossos convidados durante os três dias do evento”, concluiu.