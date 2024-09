Duas casas de apostas patrocinam as transmissões da Champions League no SBT

Sportingbet e Novibet estão entre as seis cotas de patrocínio do canal de TV aberta.

Começou a disputa da temporada 2024/2025 da UEFA Champions League, a principal competição de futebol de clubes do continente europeu. A detentora dos direitos de transmissão do campeonato na TV aberta brasileira é o SBT. A empresa de comunicação abriu seis cotas de patrocínio e duas delas foram adquiridas pelas operadoras de apostas esportivas Novibet e Sportingbet.

De acordo com o MKT Esportivo, o Sistema Brasileira de Televisão fechou ainda acordos com a Heineken, Pagbank, Haleon e Tim. Todas as seis marcas patrocinadoras irão veicular publicidades antes dos jogos e durante os intervalos. A Sportingbet terá mais ações de marketing, com a divulgação de odds de sua plataforma.

A Sportingbet pretende ainda levar um torcedor para acompanhar a equipe do SBT na final da Champions, que será realizada no dia 31 de março de 2025, na Allianz Arena, na capital da Alemanha.

“A transmissão da Champions League é um dos momentos mais aguardados pelos fãs de futebol e representa uma oportunidade única para as marcas se conectarem com um público altamente engajado e apaixonado. Este ano temos seis grandes marcas ao nosso lado e estamos prontos para entregar uma cobertura de qualidade, aliando o poder do esporte com soluções criativas e integradas, que reforçam o vínculo emocional das marcas com os consumidores”, declarou a diretora comercial do SBT, Luciana Valerio.

A Liga dos Campeões da UEFA estreia uma nova fórmula de disputa neste ano. O campeonato ampliou de 32 para 36 times na disputa. O novo regulamento abandona a fase de grupos em detrimento de uma fase de liga, em que cada time joga oito vezes. Os melhores classificados seguem para o mata-mata.

O SBT é parte do Grupo Silvio Santos e o conglomerado anunciou, nesta segunda-feira (23), que sua casa de apostas, que será lançada em 2025, se chamará Todos Querem Jogar (TQJ). O grupo já havia solicitado ao Governo Federal a autorização para operar a plataforma no dia 20 de agosto.

O grupo anunciou que o projeto terá a parceria da OpenBet, fornecedor de tecnologia e serviços de apostas esportivas, parte do Endeavor Group Holdings, da Inglaterra. O objetivo é utilizar o SBT como veículo para impulsionar os negócios.

